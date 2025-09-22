पानीपुरी खाने वाले सावधान! अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा
अलीगढ़

पानीपुरी खाने वाले सावधान! अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा

Aligarh News: अगल आप सड़क किनारे लगने वाले ठेलों या खोमचे से गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइये. अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में मेंढक का बच्चा निकला है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 22, 2025, 11:37 PM IST
पानीपुरी खाने वाले सावधान! अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा

मनीष शर्मा /अलीगढ़: स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और फुटपाथी खाद्य सामग्री की असुरक्षा एक बार फिर सामने आई है. अलीगढ़ के थाना मडराक इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले एक ठेले से पानी में मेंढक का बच्चा निकलने का मामला उजागर हुआ है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में आक्रोश फैल गया.

पैक कराए गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा
जानकारी के मुताबिक, मडराक क्षेत्र का रहने वाला रोहित नाम का युवक गोलगप्पे का ठेला लगाता है. रविवार को एक ग्राहक ने उसके ठेले से गोलगप्पे पैक कराए और घर जाकर खाने लगा. तभी अचानक गोलगप्पे के पानी में उसे मेंढक का बच्चा दिखाई दिया. यह नजारा देखकर युवक दंग रह गया और तुरंत मोहल्ले के अन्य लोगों को बुला लिया. 

जंगल में आग की तरह फैली खबर
कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई. लोग ठेले वाले पर सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे. लोगों का कहना है कि खुले में बिना किसी सफाई व्यवस्था के तैयार किए गए ऐसे खाद्य पदार्थ सीधे तौर पर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा टीम पर उठे सवाल
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि ऐसी लापरवाही किसी की जान तक ले सकती है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा टीम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि नियमित जांच न होने से इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं.

फिलहाल इस घटना ने लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं स्वाद के चक्कर में वे अपनी सेहत को तो दांव पर नहीं लगा रहे.

ये भी पढ़ें:  75 करोड़ की सड़क हाथ से उखड़ी, देख कर विधायक जी का पारा हाई, तुरंत इंजीनियर-ठेकेदार को फोन कर क्लास लगाई

ये भी पढ़ें:  75 करोड़ की सड़क हाथ से उखड़ी, देख कर विधायक जी का पारा हाई, तुरंत इंजीनियर-ठेकेदार को फोन कर क्लास लगाई

 

पानीपुरी खाने वाले सावधान! अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा
