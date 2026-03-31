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कासगंज में गंगा घाट पर दर्दनाक हादसा; स्नान के दौरान युवक डूबा, गोताखोरों की मदद से जारी है सर्च ऑपरेशन

 Kasganj News: कासगंज में गंगा स्नान के दौरान एक युवक डूब गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:45 PM IST
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कासगंज में गंगा घाट पर दर्दनाक हादसा; स्नान के दौरान युवक डूबा, गोताखोरों की मदद से जारी है सर्च ऑपरेशन

कासगंज न्यूज/गौरव तिवारी: उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां गंगा स्नान के दौरान एक युवक डूब गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया.सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और युवक की तलाश लगातार जारी है.

जानिए पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, यह घटना कासगंज के कादरगंज गंगा घाट की है. सोमवार शाम को तीन दोस्त गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे थे.शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक युवक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते तेज धारा में बह गया.

साथियों ने बचाने की कोशिश
बताया जा रहा है कि घटना होते ही युवक के साथियों और आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की. लोगों ने शोर मचाकर मदद भी जुटाई, लेकिन गंगा की तेज धारा के आगे सभी प्रयास नाकाम साबित हुए.कुछ ही पलों में युवक पानी में लापता हो गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.

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पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. इसके साथ ही रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया. टीम ने स्टीमर और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया. देर रात तक और अगले दिन भी लगातार युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है.

पटियाली का रहने वाला है युवक
बताया जा रहा है कि डूबने वाला युवक कासगंज के पटियाली कस्बे का निवासी है. उसका नाम सत्यम बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

स्थानीय लोगों में दहशत, प्रशासन की अपील
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गंगा नदी में स्नान करते समय सावधानी बरतें और गहरे पानी में जाने से बचें। फिलहाल रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है और परिजन उसके सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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