विषकन्या है क्या! हत्या की आरोपी लड़की शादीशुदा लड़के के साथ फरार, कब्रिस्तान में मिला था प्रेमी का शव

मनीष शर्मा/अलीगढ़: पुराने समय में राजा-महाराजा अपने प्रतिद्वंदी का सफाया करने या उससे प्रतिशोध लेने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा करते थे. इसी षड्यंत्र के तहत वो अपने शिकार का खात्मा करने की जिम्मेदारी खूबसूरत महिलाओं को दिया करते थे जो उस दौर में विषकन्या के नाम से जानी जाती थी. विषकन्या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती और फिर उन्हें विष देकर मौत के घाट उतारकर गायब हो जाती थीं. दौर बदल गया है लेकिन शायद ऐसी महिलाएं या युवतियां अभी भी समाज का हिस्सा बनकर रह रही हैं. अलीगढ़ में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है.

क्या है पूरा मामला

अलीगढ़ में हत्या की आरोपी एक लड़की शादीशुदा लड़के को अपने जाल में फंसाकर उसे लेकर फरार हो गई. लड़के के परिवार का आरोप है कि आरोपी लड़की ने पहले लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाया. लड़की शादी-समारोह लड़कों के साथ डांस करके उन्हें फंसाती थी. पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि लड़की ने लड़के को प्रेमजाल में फंसाकर उससे पैसों की वसूली की. इतना ही नहीं लड़की ने परिवार से भी वसूली की, और अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुकी थी.

जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में आरोपी भी है. बीते साल लड़की के प्रेमी का शव कब्रिस्तान में दबा मिला था. इसके अलावा लड़की का जयपुर के होटल का वीडियो भी सामने आया है. यह वीडियो 11 फरवरी को बताया जा रहा है. इस वीडियो में आरोपी लड़की के साथ लापता हुआ लड़का विलाल भी मौजूद है.

विलाल की पत्नी ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराकर अपने पति को तलाशने की गुहार लगाई है. अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना पुलिस ने लापता हुए लड़के की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया और फरार लड़की और लड़के की तलाश की जा रही है.

