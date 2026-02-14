भोलेनाथ मेरे पापा की दारू छुड़ा दो...दिल को छू गई अलीगढ़ के शिव मंदिर में आई छोटी बच्ची की ये बातें

Aligarh News: रविवार को महाशिवरात्रि का महापर्व है. ऐसे में भक्त भगवान भोले की भक्ति में लीन हैं. भोले बाबा को खुश करने के लिए भक्त कई तरह से तपस्या भी कर रहे हैं. कोई कांवड़ उठाकर बाबा के दरबार में पहुंच रहा है तो कोई बाबा की पूजा-पाठ में लगा हुआ है. सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच अलीगढ़ के गंभीरपूरा मोहल्ले से एक भावुक तस्वीर सामने आई है. जहां एक 9 साल की मासूम बच्ची अपने पिता की शराब छुड़ाने के लिए भगवान शंकर की शरण में पहुंची.

पिता की शराब छुड़ाने की दुआ

मासूम बच्ची भगवान के पास सच्ची श्रद्धा के साथ कांवड़ उठाए पहुंची, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पिताजी शराब पीना छोड़ दें और उसके माता-पिता दोनों खुश रह सकें. प्राचीन शिव मंदिर में उसने भगवान से ऐसी मन्नत मांगी कि सुनकर हर कोई भावुक हो उठा. बच्ची ने खिलौने या कपड़ों की नहीं, बल्कि अपने पिता की शराब की लत छुड़ाने की प्रार्थना महादेव से की.

क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला अलीगढ़ के गंभीरपूरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर का है, जहां दिल्ली से नाना-नानी के घर आई 9 वर्षीय बच्ची अपने कांपते हाथों से कांवड़ उठाकर महादेव की शरण में पहुंची. फिर महादेव को जल चढ़ाकर मन्नत मांगी कि भोलेनाथ मेरे पापा की दारू छुड़ा दो. जब जल चढ़ाकर मंदिर से बाहर लौटी तो कांवड़ उठाने की वजह जिसने भी पूछी तो उसने जो जवाब दिया उससे हर किसी का दिल पसीज गया.

शराब पीकर झगड़ा करते हैं पिता

मासूम बच्ची ने बताया कि उसके पिता शराब पीकर घर में झगड़ा करते हैं और वह घर में शांति चाहती है. उसने वादा किया कि अगर पिता शराब छोड़ देंगे तो वह रोज मंदिर आएगी. मंदिर में मौजूद लोग यह सुनकर भावुक हो उठे. पुजारी ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चे मन की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती. अब मोहल्ले के लोग भी इस नन्हीं बेटी की मन्नत पूरी होने की दुआ कर रहे हैं. मासूम बच्ची का वीडियो भी सामने आया है.

