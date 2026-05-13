'खाकर सो जाना'... प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को दिया जहर, अलीगढ़ में बेटी की मौत से सदमे में परिवार

Aligarh News/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से प्यार का एक ऐसा अंत सामने आया, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. यहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जहर दे दी, जिससे प्रेमिका की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि प्रेमी ने जहर देने से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, जिसमें उसने लिखा था, 'खाकर सो जाना'. यह घटना थाना लोधा क्षेत्र के गांव गोविंदपुर फगोई की है.

प्रेमी समेत दो लड़कों पर आरोप

आरोप है कि प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को जहर दिया था. फिर मैसेज में कहा कि इसे खाकर सो जाना. तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी. जिसके बाद नाबालिग ने जहर खा ली. जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ने लगी तो परिजनों में चीख पुकार मच गई. आनन-फानन में परिजन उसे बचाने में जुट गए. नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नाबालिग को बचाया नहीं जा सका. परिजनों ने प्रेमी और गांव के दो अन्य लड़कों पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है.

नाबालिग की मौत से सदमे में परिवार

परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को तीन लड़कों ने जहर देकर खाने के लिए कहा था. उन्होंने बेटी को मैसेज किया था और उसे खाकर सो जाने के लिए कहा था. मैसेज में आरोपी ने लिखा था कि इसे खाकर सो जाओ, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी. जिसे खाने के बाद 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की मौत हो गई. जिससे पूरा परिवार सदमे में है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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पूरे गांव में घटना से हड़कंप

इस पूरे मामले परिजनों ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही है. उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी. हम दाह संस्कार नहीं करेंगे. परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. उधर लड़की की मौत के बाद न सिर्फ परिजनों में आक्रोश दिख रहा है, बल्कि गांव वालों में भी नाराजगी देखी जा रही है. पूरे गांव में इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है.

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