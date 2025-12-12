Bulandshahr News: दूल्हे ने ठुकराए सामने आए 51 लाख रुपये, चांदी का एक सिक्का लेकर रचाई शादी

Bulandshahr Dowry Return: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसे देखकर लोग उनकी तारीफ करने लगे. दरअसल, शादी के बीच दहेज लेने से मना कर दिया. इस फैसले को वहां मौजूद लोगों ने काफी सराहा.
बुलंदशहर/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. दूल्हे और उसके परिवार द्वारा लिए गए सराहनीय फैसले की हर जगह प्रशंसा हो रही है. मेरठ रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में मथुरा की कृष्णा और बुलंदशहर के विवेक शादी के पवित्र बंधन में बंध गए. दूल्हे ने 51 लाख रुपए वापस लौटाते हुए दहेज के खिलाफ मुहिम में एक और कदम बढ़ाया है.
51 लाख दुल्हन के पिता को किए वापस
मेरठ रोड स्थित निजी मैरिज होम में विवेक और कृष्णा का दहेज मुक्त विवाह सम्पन्न हुआ. रस्मों के दौरान वधु पक्ष ने दहेज के अन्य सामानों के साथ एक बड़े थाल में 51 लाख रुपये नकद सजाकर दूल्हे को उपहार के रूप में देने की तैयारी की थी. लेकिन शादी का पंडाल उस वक्त तालियों से गूंज उठा, जब दूल्हे विवेक ने वह नकदी अपने माथे से लगाकर दुल्हन के पिता को लौटा दी और महज़ 1 रुपया लेकर विवाह करने की इच्छा जताई. उसने कहा कि वो ये रुपये नहीं लेगा औऱ बिना दहेज लिए शादी करेगा. बुलंदशहर में बिना दहेज के हुई शादी की खूब सराहा जा रहा है.
विशेष बात यह रही कि विवेक का पूरा परिवार भी उसके इस निर्णय के साथ खड़ा नजर आया. बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की हालिया खाप पंचायत में दहेज के खिलाफ लिए गए फैसलों से प्रेरित होकर विवेक ने यह कदम उठाया है. मुजफ्फरनगर के सोरम में आयोजित सर्व खाप पंचायत में खाप के सरदारों ने जाट समाज से बगैर दहेज की शादी करने और मृत्यु भोज नहीं करने की अपील की थी.
दहेज प्रथा खत्म करने की एक कोशिश- दूल्हे का परिवार
दूल्हे के बड़े भाई भारतीय किसान यूनिय टिकैत के एनसीआर अध्यक्ष मंटू चौधरी ने कहा कि दहेज प्रथा को खत्म करने की कोशिश की है. हमने ससम्मान दुल्हन पक्ष को पैसे वापस कर दिए. उन्होंने कहा कि दहेज न ले और न हीं दें. सर्व खाप द्वारा लिए गए फैसेल के क्रम में मथुरा की कृष्णा से उनके भाई ने बगैर दहेज विवाह किया है.
