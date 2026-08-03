/अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ खेलों में रचा इतिहास, जीत के बाद सबसे पहले वीडियो कॉल कर दी पिता को खुशखबरी

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अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंज उठा है. जिले की अतरौली तहसील के छोटे से गांव सिरसा के रहने वाले प्रतिभावान धावक गुलवीर सिंह ने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.
गांव में जश्न का माहौल
हाल ही में उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों की 10 हजार मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया था, और अब उन्होंने 5 हजार मीटर दौड़ में भी देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. गुलवीर की इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश और प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है.
परिवार की खुशी
जैसे ही गुलवीर सिंह के 5 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने की खबर उनके पैतृक गांव सिरसा पहुंची, वहां दीवाली जैसा माहौल बन गया. गांव के लोग उनके घर पर जुटने लगे और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया. परिजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और भारत माता के जयकारे लगाए. गुलवीर की इस शानदार उपलब्धि पर उनकी दादी, माता लक्ष्मी देवी और पिता पप्पू सिंह सहित पूरा परिवार खुशी से झूम उठा. गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर इस समय सिर्फ गुलवीर का ही नाम है, और हर कोई उनकी इस सफलता को अलीगढ़ के लिए एक मिसाल मान रहा है.
वीडियो कॉल पर पिता को दी सफलता की खबर
परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुलवीर ने पदक जीतने के बाद सबसे पहले अपने पिता को वीडियो कॉल करके अपनी इस बड़ी सफलता की जानकारी दी. पूरा परिवार पहले से ही टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर उनकी दौड़ टकटकी लगाकर देख रहा था और उनकी जीत के लिए लगातार दुआएं मांग रहा था. जैसे ही गुलवीर के गले में पदक सजा, परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए.
पिता पप्पू सिंह और मां लक्ष्मी देवी ने बेटे की इस मेहनत को याद करते हुए गर्व महसूस किया. गांव के निवासी संजय सिंह ने भी गुलवीर की इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी इस उपलब्धि ने पूरे इलाके का मान बढ़ा दिया है. अब परिवार और पूरे गांव को पूरी उम्मीद है कि गुलवीर आने वाले ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे.
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