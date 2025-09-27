रायबरेली के जज की बेटी समेत 5 मौत, गुरुग्राम में हाई स्पीड THAR डिवाइडर से टकराई

Gurugram Road Accident: गुरुग्राम में शनिवार तड़के सुबह करीब 4:30 बजे रफ्तार ने एक बार फिर पांच जिंदगियों को लील लिया. झाड़सा चौक के पास एग्जिट-9 पर यूपी नंबर की तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई. एक युवक गंभीर हालत में मेदांता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

मरने वालों में 3 युवतियां और 2 युवक शामिल हैं. हरियाणा पुलिस के मुताबिक मृतकों में की पहचान प्रतिष्ठा मिश्रा के रूप में की है. जो रायबरेली के एक जज की बेटी है. दूसरी मृतक लावण्या गौतम आगरा के शास्त्रीपुरा की रहने वाली थी. वहीं दो मृतक युवकों में आदित्य प्रताप सिंह आगरा और गौतम हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे. घायल कपिल शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रही है. हादसे की ख़बर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

हादसे की पूरी कहानी

सुबह 4:30 बजे थार (UP 81 CS 2319) दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आ रही थी. जैसे ही कार राजीव चौक से झाड़सा एग्जिट की ओर उतरी, तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया.थार सीधा डिवाइडर से टकराई और पलट गई. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

क्लब पार्टी की आशंका!

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हादसे में मारे गए सभी लोगों के हाथों पर क्लब के बैंड मिले हैं. इससे अंदेशा है कि सभी युवक-युवतियां देर रात किसी क्लब में पार्टी कर लौट रहे थे. हादसे के बाद वहां अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. घायल युवक को तुरंत मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया.

