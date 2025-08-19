Aligarh News: एएमयू गेट पर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, बाब-ए-सैयद पर पुलिस-RAF की कड़ी सुरक्षा

Aligarh Muslim University/मनीष शर्मा: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाब-ए-सैयद गेट पर हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान किया. इसके बाद अलीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है. ऐलान को देखते हुए एएमयू सर्कल और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल और RAF तैनात कर दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर के हिंदू संगठनों ने एएमयू गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी. इसको लेकर पुलिस ने सुबह से ही शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. थाना सिविल लाइन इलाके के एएमयू सर्कल पर भारी संख्या में फोर्स मौजूद रही.

गौरव सिसोदिया को किया नजरबंद

हिंदू रक्षा दल के प्रदेश संयोजक गौरव सिसोदिया ने सोमवार को घोषणा की थी कि वह एएमयू में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. इसके बाद अलीगढ़ पुलिस मंगलवार सुबह से ही अलर्ट पर रही. यमुना एक्सप्रेसवे पर टप्पल क्षेत्र और जीटी रोड पर गभाना टोल के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया. लेकिन मंगलवार को गाजियाबाद नगर कोतवाली पुलिस ने गौरव सिसोदिया को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

हिंदू रक्षक दल के राष्ट्रीय संयोजक पिंकी चौधरी ने इसकी पुष्टि की और बताया कि गौरव सिसोदिया को घर से निकलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वे अलीगढ़ नहीं पहुंच पाए.

एएमयू छात्रों का धरना खत्म

इसी बीच एएमयू में 17 दिनों से चल रहा छात्रों का धरना और 6 दिन की भूख हड़ताल भी देर रात खत्म हो गई. फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे. भारी हंगामे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सभी प्रमुख मांगें मान लीं. कुलपति ने खुद भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया. अब दिसंबर से पहले छात्र संघ चुनाव कराने और फीस में केवल 10% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है.

