Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3110245
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

15 साल की उम्र में अगवा, जंगल-जंगल घुमाते थे डैकत, 1961 के 65 साल कष्टी काटकर हरदोई लौटी मिठनी

Hardoi Mithni Story: मिठनी...एक ऐसी बेटी जिसे 15 साल की उम्र में डकैतों ने अगवा कर लिया. वह 65 साल बाद 80 की उम्र में अपने मायके वालों को तलाशती हुई घर वापस लौटी. जिसे देखकर रिश्तेदार बेहद खुश हो गए. जानिए आखिर डकैतों के चंगुल से कैसे बची हरदोई की ये बिटिया?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Mithni Story/आशीष द्विवेदी: हरदोई जिले में एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो आज की नहीं बल्कि छह दशक पहले से शुरू हुई, लेकिन उम्र के आखरी पड़ाव पर अपनों के मिलने की उम्मीद की आस पर पूरी हुई. उस बेटी की और उस अटूट रिश्ते की जो 65 साल बाद भी अपने मायके की मिट्टी को पहचान लेती है. आपको भले ही यह कहानी रंगमच की नाटकीय लगे, लेकिन यह कहानी असली है. हां उस कहानी की मुख्य किरदार अब अपने उम्र के आखरी पड़ाव पर है और जो सपना उन्होंने कई सालो से देख रखा था. उसे पूरा होने में 65 साल जरूर लग गए.

डकैतों के गिरोह ने भीषण डकैती डाली
इस कहानी की शुरुआत हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में साल 1961-62 से शुरू होती है. इस थाने के टोलवा आट गांव के रहने वाले बलदेव गांव के बाहर पुरवा में रहते थे, गांव के बाहर तीन चार ही मकान थे उन्हीं को गांव के लोग पुरवा कहते थे. उसी पुरवा में 1961 -62 में डकैतों के गिरोह ने भीषण डकैती डाली. इस डकैती में डकैतों को बलदेव के पास ऐसा कुछ माल असवाब नहीं मिला तो डकैत बलदेव और उनके बेटे शिवलाल को धारदार हथियार से घायल करके उनकी 15 साल की एक लड़की ‘मिठनी’ को अपने साथ अगवा कर ले गए.

मिठनी की बदल गई पूरी जिंदगी
डकैती की घटना से कुछ दिन पहले मिठनी का विवाह 15 साल की उम्र में सुरसा थाने के पुनुआवर गांव में हुआ था और उसका घटना के अगले महीना गौना होना था. डकैती के दौरान गिरोह के सरदार की नजर मिठनी पर पड़ी. डकैतों ने उन्हें परिवार वालों से छीनकर अगवा कर लिया. शादी और उसके बाद गौना हो उससे पहले ही मिठनी की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

डकैतों ने मिठनी को पीटा
डकैतों का गिरोह मिठनी को कई दिनों तक अपने साथ जंगल मे लेकर घूमता रहा. डकैतों ने उसकी कई बार पिटाई भी की और उसके बाद अलीगढ़ में अगवा मिठनी को किसी के पास सौप दिया. डकैतों के कब्जे में किसी लड़की की अलीगढ इलाके में होने की खबर उसी इलाके के थाना दादों क्षेत्र के समेघा गांव के सोहनलाल यादव को खबर मिली. 

इस शख्स ने डकैतों से छुड़ाया
सोहनलाल यादव पहलवानी करते थे और उनके कई पहलवान मित्र थे. इलाके में उनका दबदबा था, जब उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ पकड़ रखने वाली जगह पर धावा बोला और मिठनी को छुड़ा लिया. मिठनी देखने मे सुंदर थी, लेकिन अपहरण के बाद अपनी सुध बुध खो बैठी थी तो सोहनलाल यादव ने मिठनी से विवाह कर लिया. उनसे उनके आठ बच्चे पांच बेटियां और तीन बेटे हुए और मिठनी ने सोहनलाल के साथ समेघा में नई जिंदगी बसा ली, लेकिन उनके मन से मायके की याद कभी नहीं भूली.

बच्चों को सुनाई अपहरण की कहानी
मिठनी अब डकैतों से आजाद होकर सोहनलाल के साथ अपना जीवन गुजार रही थी, लेकिन अक्सर वो अपने घर में और अपने बच्चों को डकैतों के अपहरण की कहानी बताती थीं और यह चिंता भी जताती थी. डकैती में कोई उनके घर में बचा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने डकैतों को अपने पिता और भाई को मारते हुए देखा था. घर में वो जो बाते उनके जेहन में थी वो बताकर कहती थी कि वो हरदोई जिले की रहने वाली है और उनके घर के पास सकाहा गांव है, जहां बड़ा शिव मंदिर है.

मायके को हमेशा करती थी याद
उसके पास में उनका गांव है और मंदिर में साल में दो बार मेला लगता था, जिसमे वो जाती थी. उन्हें अपने पिता और भाइयों शिवलाल और सूबेदार के नाम भी याद थे. मिठनी की सबसे छोटी बेटी सीमा यादव, जो नोएडा में रहती थी. उससे मां का लगाव बहुत था. करीब अस्सी वर्ष की मां मिठनी देवी जब उससे अपने मायके के बारे में बता कर याद करती तो उनकी छोटी बेटी ने ठान लिया कि मां को जितना पता है, उसके हिसाब से वो उस मंदिर और बगल के गांव में ले जाकर अपनी मां को उनके मायके जरूर पहुंचाएगी.

हरदोई पहुंचकर यादें हुईं ताजा
जिसके बाद सीमा शुक्रवार को अपनी अस्सी साल की मां मिठनी को लेकर अलीगढ़ से हरदोई पहुंची. हरदोई पहुंचकर उन्होंने सकाहा के शिव मंदिर जाने का रास्ता पूछा और उसके बाद ऑटो से सकाहा शिव मंदिर पहुंच गई. मंदिर देखते ही मिठनी को पुरानी बातें याद आ गई कि यह उनके मायके वाला ही शिव मंदिर है. उसके बाद खोजबीन करते हुए मिठनी मंदिर से कुछ दूर अपने गांव के पास पहुंची तो उन्हें जगह की कुछ पहचान हुई.

छोटी बेटी ने परिवार से मिलवाया
फिर उनकी बेटी ने मिठनी के भाई शिवलाल और सूबेदार के नाम पूछे तो गांव के लोगों ने बताया की वो दोनों तो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के लोग गांव में रहते थे. जिसके बाद मिठनी और उनकी बेटी सीमा शिवलाल के मकान में पहुंचे, जहां शिवलाल की बहू से उनका सामना हुआ. शिवलाल के घर में भी डकैती और बहन के अगवा होने की जानकारी पहले से थी. 

घर में रिश्तेदारों का मजमा 
जब मिठनी ने बताया की वो वही है, जिसे 65 साल पहले अगवा किया गया था तो बहू ने अपनी सास छोटी बिटिया को जानकारी दी. जिसके बाद मिठनी की भाभी छोटी बिटिया अपनी ननद को घर के अंदर ले गई और कुछ ही देर में उनके घर रिश्तेदारों का मजमा लग गया और 65 साल का इंतज़ार आंसुओं में बह निकला.

बेटी ने लौटाई मां की खुशी
फिलहाल मिठनी की बेटी सीमा को इस बात की खुशी है, उम्र के आखरी पड़ाव में उसकी मां अपने मायके पहुंच गई और जो रिश्तेदार है उनसे मिल ली और उन्हें देख लिया है. अब मिठनी रविवार को वापस अपने घर लौट जायेगी. हालांकि, मिठनी के परिवार में उसके दोनों भाइयों की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है. एक भाभी है. जिनको इस कहानी के बारे में उनके पति शिवलाल ने बताया था. उनके मुताबिक उनकी भाभी को इस बात से सुकून मिल गया कि डकैती की घटना में उनके पिता और भाई घायल हुए थे. जबकि मिठनी की एक छोटी बहन भी उनसे मिलने पहुंची थी.

65 साल का इंतजार हुआ खत्म
फिलहाल घर के लोग 65 साल बाद मिठनी को मायके में पाकर खुश है, क्योकि किसी को आस नहीं थी कि मिठनी जीवित मिलेगी. 65 साल एक जिंदगी का सफर अपहरण से पुनर्जन्म तक की कहानी का किरदार मिठनी अब 80 साल की हैं, लेकिन उनके दिल में बसी मायके की तस्वीर कभी धुंधली नहीं हुई. जिसने उनको 65 साल बाद उसी गांव और अपनों के बीच पहुंचा दिया. जहां से उन्हें अगवा किया गया था.

यह भी पढ़िए: उत्तराखंड की ‘ब्लैक रिवर’ का रहस्य: मैदान में आते ही बदल जाता है नाम, नेपाल के साथ बनाती है प्राकृतिक सीमा

TAGS

MithniHardoi reunionabducted girl returnsdacoit abductionfamily reunionUttar Pradesh news

Trending news

Mithni
15 साल की उम्र में अगवा, जंगल-जंगल घुमाते थे डैकत, 65 साल कष्टी काट लौटी मिठनी
Char Dham Yatra 2026
महाशिवरात्रि पर तय हुआ कब खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट? नोट कर लें तारीख
UP Road Accident
लखनऊ से देवरिया तक भयंकर हादसे, पिकअप और बाइक की भिड़ंत में महिला जिंदा जली
CM Yogi Adityanath
महाशिवरात्रि पर CM योगी ने किया रुद्राभिषेक, भगवान शिव से की लोककल्याण की प्रार्थना
Sambhal Muslim Woman Kanwar Yatra
कौन है तमन्ना मलिक? बुर्कानशीं कांवड़िया का कई जगह स्वागत तो क्यों बिफरे मौलाना....
Naseemuddin Siddiqui
पश्चिम यूपी के लिए अखिलेश की बड़ी चाल, साइकिल की सवारी करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी
uttarakhand weather update
फरवरी में ही तपने लगे पहाड़:चटख धूप के साथ पारा 20°C के पार,कब मिलेगी गर्मी से राहत?
Mahshivratri 2026
बम-बम भोले की गूंज से गुंजायमान हुआ यूपी: लखनऊ-कानपुर-काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब
codeine cough syrup
'सपा' कनेक्शन?कोडिन रैकेट में अमित यादव की गिरफ्तारी से खलबली,लाखों बोतलें बेची गईं!
up breaking news
UP Breaking News Live: देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, प्रयागराज में माघ मेले का समापन आज, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें