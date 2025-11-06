हाथरस में रोडवेज बस, टैंकर में आमने-सामने की टक्कर, बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

सुमित कुमार/हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सासनी कोतवाली क्षेत्र के एनएच-93 मार्ग पर गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. समामई गांव के पास रोडवेज बस और टैंकर की आमने-सामने जोरदार टक्कर एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को सासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल भेजा गया. गंभीर रूप से घायल चार लोगों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

क्रेन की मदद से शुरू हुआ रेस्क्यू

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि हादसे में एक महिला बस के अंदर दब गई थी, जिसे क्रेन की मदद से सुरक्षित निकाला गया. मृतकों की पहचान कुलदीप (11, निवासी तिलोठी), महाराज सिंह (45, निवासी इगलास अड्डा, हाथरस), अर्जुन (32, बस कंडक्टर, एटा) और सोनू (52, निवासी हाथरस) के रूप में हुई है.

टक्कर के बाद दोनों वाहन पलटे

जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि यह दुर्घटना एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुई. बस और टैंकर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे पलट गए. मौके पर पुलिस ने क्रेन बुलाकर बस को सीधा किया और घायलों को बाहर निकाला.

अधिकारियों के अनुसार, हादसे में घायल कई यात्रियों का इलाज जारी है और कुछ को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है. फिलहाल सड़क से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है.

इस भीषण टक्कर ने एक बार फिर लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक की तलाश जारी है.

