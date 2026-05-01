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हाथरस में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, टूटी उंगली बाएं हाथ में, प्लास्टर चढ़ा दिया दाएं पर

Hathras News: हाथरस जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक चार वर्षीय मासूम के इलाज में ऐसी लापरवाही हुई, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 01, 2026, 01:04 PM IST
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Hathras hospital negligence
Hathras hospital negligence

हाथरस/सुमीत कुमार:  उत्तर प्रदेश के हाथरस के जिला बागला अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. एक चार वर्षीय बच्चे के उल्टे हाथ की उंगली में फ्रैक्चर होने के बावजूद चिकित्सकों ने उसके सीधे हाथ पर प्लास्टर कर दिया. परिजनों ने इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए थाना हाथरस गेट में शिकायत की है और संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

यह घटना बृहस्पतिवार दोपहर मुरसान ब्लॉक के अहवरनपुर गांव में हुई. चार वर्षीय हर्ष अपने घर पर खेल रहा था, तभी उसके हाथ की उंगली में चोट लग गई. चोट लगने के बाद उसके परिजन उसे उपचार के लिए जिला बागला अस्पताल लेकर आए.

अस्पताल में बच्चे का एक्स-रे कराया गया, जिसमें उसकी उल्टे हाथ की उंगली में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. परिजनों के अनुसार, चिकित्सकों ने एक्स-रे और प्लास्टर के लिए 70 रुपये फीस भी ली. इसके बाद बच्चे के हाथ पर प्लास्टर किया गया.

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प्लास्टर होने के बाद हर्ष का चाचा उसे लेकर गांव अहवरनपुर लौट आया. घर पहुंचने पर बच्चा लगातार रो रहा था. जब उसके पिता कन्हैया ने बच्चे के हाथ की जांच की, तो उन्हें पता चला कि चिकित्सकों ने लापरवाही से चोटिल उल्टे हाथ की बजाय उसके सीधे हाथ पर प्लास्टर कर दिया है.

इस गंभीर त्रुटि को देखकर परिवार के सदस्यों में भारी रोष व्याप्त हो गया. उन्होंने तत्काल चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाना हाथरस गेट में पुलिस से शिकायत की है. परिजनों का कहना है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार चिकित्सक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. 

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