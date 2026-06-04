हाथरस जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों का फायर सेफ्टी सिस्टम फेल!

हाथरस/सुमित कुमार: हाथरस जिला अस्पताल में गुरुवार दोपहर उस समय एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब ओपीडी के पास बने कबाड़ स्टोर रूम में अचानक भीषण आग लग गई. दोपहर करीब 1:30 बजे लगी इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी चपेट में आने से अस्पताल के सोलर पैनल और मुख्य बिजली लाइन पूरी तरह जल गए, जिससे पूरे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली व्यवस्था ठप हो गई.

मरीजों और तीमारदारों में मची भगदड़

आग की लपटें और धुआं उठते ही अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई. वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई. आनन-फानन में अस्पताल स्टाफ की मदद से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. शुरुआती दौर में अस्पताल कर्मियों ने फायर सिलेंडर और पानी की बाल्टियों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि सारे प्रयास नाकाम रहे.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. राहत की बात यह रही कि समय रहते कदम उठाने से कोई जनहानि नहीं हुई.

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करोड़ों का इंतजाम, लेकिन 'ऑपरेटर' गायब!

इस पूरी घटना ने अस्पताल प्रशासन की दावों और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. अस्पताल परिसर में मरीजों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये की लागत से अत्याधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया गया है, लेकिन संकट के इस समय में वह पूरी तरह शोपीस बना रहा और एक बार भी चालू नहीं हो सका.

मरीजों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन?

इस हादसे ने एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है. अगर यह आग रात के समय लगती या ओपीडी से फैलकर मुख्य वार्डों तक पहुंच जाती, तो बिना ऑपरेटर के इस सिस्टम के भरोसे सैकड़ों मासूमों की जान दांव पर लग सकती थी. जनता अब यही सवाल पूछ रही है कि जब बजट खर्च कर करोड़ों के उपकरण लगा दिए गए थे, तो उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? आखिर इस लापरवाही और मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ का असली जिम्मेदार कौन है?

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