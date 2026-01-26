Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3087074
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Hathras News: थूक लगाकर तंदूर में सेकी रोटियां, हाथरस में होटल कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद

Hathras News: हाथरस जिले से बेहद शर्मनाक कर देने वाला वीडियो तेजी  से वायरल हो रहा है. जहां पर होटल का  एक कारीगर रोटी बेलने के बाद उस पर थूकता है और फिर उसे तंदूर में सेंक देता है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hathras News
Hathras News

Hathras News/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के  हाथरस जिले  से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां होटल में रोटी बनाते समय कारीगर के थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कारीगर रोटी बेलने के बाद उस पर थूकता है और फिर उसे तंदूर में सेंक देता है.

जनता की सेहत से खिलवाड़!
यह नजारा कथित तौर पर होटल में मौजूद किसी ग्राहक ने देखा और मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. लोगों में गुस्सा है और होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की हरकतें सीधे तौर पर जनता की सेहत से खिलवाड़ हैं और ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

कहां का है मामला?
जानकारी के अनुसार, मामला थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के मधुगढ़ी इलाके का है. वायरल वीडियो में दिख रहा कारीगर बादशाह मीठ होटल में तंदूर पर रोटी बनाता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने होटल को सील करने, कारीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और खाद्य सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच की मांग की है. कई लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि शहर के अन्य होटलों और ढाबों की भी अचानक जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें, कानून-व्यवस्था बनाए रखें और जांच पूरी होने दें. साथ ही, नागरिकों से कहा गया है कि यदि कहीं भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गड़बड़ी दिखे तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें. फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी है और प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी गाजियाबाद, लोनी और मेरठ में ऐसी घटनाएं हो चुकी है. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

hathras news

Trending news

hathras news
थूक लगाकर तंदूर में सेकी रोटियां, हाथरस में होटल कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद
Etawah news
यूपी के गांव में खजानों से भरा मटका मिला, लूट को लेकर गांव में मची अफरा-तफरी
alankar agnihotri
कौन हैं PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री? अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर दे दिया इस्तीफा
Agra News
गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में तिरंगा लहराने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
Agra News
बॉयफ्रेंड ने ली गर्लफ्रेंड की जान, क्राइम पेट्रोल से सीखा जुर्म छिपाने का खेल
Noida News
दीवारें गिरने का खतरा...अथॉरिटी-बिल्डर की मनमानी से परेशान ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी
Bahraich news
बहराइच-लखीमपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत, दो घायल
Lucknow news
लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह! योगी 35 पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित
Republic Day 2026
उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह! CM धामी ने दी शुभकामनाएं
Hardoi News
हरदोई में दबंग ग्राम प्रधान का तांडव,महिला अधिवक्ता के परिवार पर जानलेवा हमला