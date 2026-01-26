Hathras News: थूक लगाकर तंदूर में सेकी रोटियां, हाथरस में होटल कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद

Hathras News/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां होटल में रोटी बनाते समय कारीगर के थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कारीगर रोटी बेलने के बाद उस पर थूकता है और फिर उसे तंदूर में सेंक देता है.

जनता की सेहत से खिलवाड़!

यह नजारा कथित तौर पर होटल में मौजूद किसी ग्राहक ने देखा और मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. लोगों में गुस्सा है और होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की हरकतें सीधे तौर पर जनता की सेहत से खिलवाड़ हैं और ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

कहां का है मामला?

जानकारी के अनुसार, मामला थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के मधुगढ़ी इलाके का है. वायरल वीडियो में दिख रहा कारीगर बादशाह मीठ होटल में तंदूर पर रोटी बनाता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी.

लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने होटल को सील करने, कारीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और खाद्य सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच की मांग की है. कई लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि शहर के अन्य होटलों और ढाबों की भी अचानक जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें, कानून-व्यवस्था बनाए रखें और जांच पूरी होने दें. साथ ही, नागरिकों से कहा गया है कि यदि कहीं भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गड़बड़ी दिखे तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें. फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी है और प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी गाजियाबाद, लोनी और मेरठ में ऐसी घटनाएं हो चुकी है.

