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हाथरस में बड़ा हादसा टला, रेलवे फाटक तोड़कर ट्रैक के पास पहुंचा तेज रफ्तार ट्रक, चालक को आई थी नींद

Hathras News: हाथरस जिले के मुरसान कस्बे में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया. रेलवे फाटक संख्या 324 सी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रेलवे की सुरक्षा गार्डर, पेड़-पौधों और दीवार को तोड़ता हुआ रेलवे ट्रैक के बेहद करीब पहुंच गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:54 AM IST
हाथरस में बड़ा हादसा टला, रेलवे फाटक तोड़कर ट्रैक के पास पहुंचा तेज रफ्तार ट्रक, चालक को आई थी नींद
Image Credit: Railway Crossing Accident in Hathras

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