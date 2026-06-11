कई लोगों की जान जा सकती

ट्रक की गति इतनी अधिक थी कि वह रेलवे की सुरक्षा घेरे को भेदते हुए रेलवे लाइन से कुछ ही दूरी पर जाकर रुका. अगर हादसा 30 मीटर और आगे होता, तो कई लोगों की जान जा सकती थी. घटनास्थल से लगभग 30 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे लोहार समाज के करीब 15 लोगों का परिवार 35 वर्षों से अधिक समय से डेरा डालकर रहता है. ये लोग दिन में मजदूरी करते हैं और रात को अपने तंबुओं में रहते हैं.