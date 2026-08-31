हाथरस POCSO मामला; RLD नेता बंटी सिंह पर लगातार NBW के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर भड़का कोर्ट, नोटिस जारी

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हाथरस न्यूज/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक गंभीर यौन अपराध के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है. अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सख्त रुख अपनाते हुए हाथरस के पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करे. इस पूरे घटनाक्रम ने जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस की मुस्तैदी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा
यह पूरा मामला वर्ष 2021 के परिवाद संख्या 08/2021 से जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्र परीक्षण संख्या 725/2024 के तहत सुनवाई चल रही है. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अत्यंत गंभीर धाराओं जैसे 376AB (छह वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म), 354, 323, 504 और 506 के साथ पॉक्सो अधिनियम की कड़ी धारा 5(ड)/6 के तहत मुकदमा दर्ज है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट इस पर लगातार सुनवाई कर रहा है, लेकिन आरोपी की पेशी न होने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है.
लगातार जारी हो रहे गैर-जमानती वारंट
मामले में नामजद आरोपी विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ कालीचरन उर्फ बंटी सिंह, निवासी नगला भूरा (थाना हाथरस गेट), के खिलाफ अदालत काफी समय से लगातार गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर रही है. वारंट के बावजूद पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है. अदालत ने पुलिस की इस लापरवाही को अत्यंत आपत्तिजनक माना है और एसपी हाथरस को निर्देश दिया है कि वे अपनी टीम को सख्त निर्देश देकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं.
राजनीतिक रसूख और पुलिस की ढिलाई पर सवाल
आरोपी बंटी सिंह राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) का जिला सचिव और ब्रज क्षेत्र का अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष बताया जा रहा है. ऐसे में आरोपी का राजनीतिक पद पर होना इस मामले को और तूल दे रहा है. अदालत से लगातार वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी का पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहना कई संदेहास्पद सवाल खड़े करता है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरोपी का राजनीतिक रसूख उसे बचा रहा है, या फिर पुलिस की ढिलाई के कारण वह लगातार चकमा दे रहा है.
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