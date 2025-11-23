मोहब्बत में मिला मौत का इनाम! प्रेमी ने गला घोंटकर की हत्या, हाथरस पुलिस ने सुलझाई तिराहे पर पड़ी लाश की गुत्थी

Hathras News/सुमीत कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर हाथरस पुलिस ने चंदपा थाना क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के पास मिली महिला के शव की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया है, जिसने शादी के दबाव के चलते महिला की हत्या करने की बात कबूल की है.

कब की है ये घटना?

14 नवंबर को नगला भुस तिराहे के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसके बाद पुलिस टीमों ने जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

1000 सीसीटीवी कैमरों से खुला राज

फुटेज में सोहराब गेट मेरठ डिपो की बस से एक पुरुष और एक महिला को नगला भुस तिराहे पर उतरते हुए देखा गया. पुलिस ने इसके बाद 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया. मृतका की पहचान जोशना, निवासी कंटिया बाज़ार, वर्धमान (पश्चिम बंगाल), पत्नी बबलू के रूप में हुई. जांच आगे बढ़ी तो आगरा निवासी इमरान का नाम सामने आया.

क्यों उतारा मौत के घाट?

इमरान अपनी पत्नी और बच्चों के रहते जोशना से दूसरी शादी नहीं करना चाहता था. इसलिए उसने जोशना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. 13 नवंबर की सुबह वह जोशना को कोलकाता छोड़ने के बहाने सत्तार के घर से लेकर निकला. दोनों आगरा से अलीगढ़ के रास्ते हावड़ा जाने का प्लान बताते रहे, लेकिन पूरा दिन स्टेशन पर ही बिताया. हावड़ा न जाकर वे सोहराब गेट डिपो से बस लेकर वापस आगरा की ओर लौटने लगे. नगला भुस तिराहे पर उतरने के बाद इमरान ने जोशना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी

एसपी का बयान

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक सूचना, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके लिए 10 टीमों का गठन किया गया था.