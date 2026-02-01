Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3093546
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

हाथरस के 5 लोगों की हादसे में गई जान, तेज रफ्तार डंपर ने मारी ऑटो को टक्कर

Hathras Road Accident: हाथरस जिले में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो रहा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौट रहे थे. 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Hathras Road Accident/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के धाधऊ गांव के पांच लोगों की आगरा के जलेसर रोड पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई. सभी मृतक जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ. हादसे की खबर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. जहां से आगरा के पोस्टमार्टम हाऊस ले जाया गया. जहां से देर शाम शव गांव घर पहुंचा. वहीं रात में सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

मृतकों की पहचान पंडित लखमी चंद (70), रनवीर सिंह (62), देवकी नंदन (61), उदयवीर सिंह (62) और बृजमोहन गौतम उर्फ बिज्जो गौतम (52) के रूप में हुई है. सभी मृतक धाधऊ गांव के निवासी थे और गांव के मंदिर के पुजारी ''फिल्टर बाबा'' से जुड़े हुए थे.

जानकारी के अनुसार, गांव के लोग पहले जबलपुर में भागवत कथा सुनने गए थे. इसके बाद सभी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की. दर्शन के बाद वे महाकौशल एक्सप्रेस से आगरा लौटे. राजा मंडी स्टेशन पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से गांव लौटते समय जलेसर रोड पर यह हादसा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

hathras news

Trending news

Lucknow news
यूपी को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान, आम बजट से मिलेगी विकास को रफ्तार
Union Budget 2026 for UP Live
Union Budget 2026 for UP Live: बजट की घड़ी...उम्मीदें बड़ी, निर्मला सीतारमण की पोटली पर निगाहें टिकीं; पढ़ें पल-पल की अपडेट
Ravidas Jayanti 2026
आज है संत रविदास की 649वीं जयंती, सीरगोवर्धन में रैदासियों की भीड़, सुरक्षा सख्त
magh purnima 2026
माघी पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा महासैलाब, 'मिनी कुंभ' में टूटे भीड़ के सारे रिकॉर्ड
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में बर्फबारी का 'आफतकाल', कहीं बारिश तो कहीं स्नोफॉल का अलर्ट; पढ़ें अपडेट
Ghaziabad elderly woman assaulted
बेटे ने पहले मां को पीटा, गला दबाया...अमेरिका से बेटी ने LIVE देखी वारदात, अरेस्ट
up breaking news
UP Breaking News Live: बजट की घड़ी...उम्मीदें बड़ी, निर्मला सीतारमण की पोटली पर निगाहें टिकीं; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
UP PCS officers Transfer
यूपी में 5 PCS अफसरों का तबादला, राजेश वर्मा बने बरेली के नए सिटी मजिस्ट्रेट
ots uppcl
UP में बकाया बिजली बिल सैटल करने का आखिरी मौका, ब्याज माफ के साथ बिल पर 25% तक छूट
Mahashivratri 2026
भगवान शिव और माता पार्वती ने कहां ​लिए थे सात फेरे, जानें देवभूमि का पवित्र स्थान