हाथरस के 5 लोगों की हादसे में गई जान, तेज रफ्तार डंपर ने मारी ऑटो को टक्कर

Hathras Road Accident/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के धाधऊ गांव के पांच लोगों की आगरा के जलेसर रोड पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई. सभी मृतक जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ. हादसे की खबर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. जहां से आगरा के पोस्टमार्टम हाऊस ले जाया गया. जहां से देर शाम शव गांव घर पहुंचा. वहीं रात में सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

मृतकों की पहचान पंडित लखमी चंद (70), रनवीर सिंह (62), देवकी नंदन (61), उदयवीर सिंह (62) और बृजमोहन गौतम उर्फ बिज्जो गौतम (52) के रूप में हुई है. सभी मृतक धाधऊ गांव के निवासी थे और गांव के मंदिर के पुजारी ''फिल्टर बाबा'' से जुड़े हुए थे.

जानकारी के अनुसार, गांव के लोग पहले जबलपुर में भागवत कथा सुनने गए थे. इसके बाद सभी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की. दर्शन के बाद वे महाकौशल एक्सप्रेस से आगरा लौटे. राजा मंडी स्टेशन पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से गांव लौटते समय जलेसर रोड पर यह हादसा हो गया.