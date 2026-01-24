Advertisement
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

हाथरसवालों का 29 साल का इंतजार खत्म! शहर के पास ट्रांसपोर्ट नगर की कवायद तेज, जाम से मिलेगी राहत

Hathras Transport Nagar News: हाथरस जिले में 29 साल से जिस ट्रांसपोर्ट नगर की मांग जिलेवासी करते आ रहे थे अब वो साकार होता नजर आ रहा है. ट्रांसपोर्ट नगर  (टीपी नगर) के लिए 130 बीघा जमीन चिह्नित कर ली गई है.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 24, 2026, 08:04 PM IST
Hathras: हाथरस जिले के लिए एक लंबे इंतज़ार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है. करीब 29 वर्षों से जिस ट्रांसपोर्ट नगर (टीपी नगर) की मांग जिलेवासी करते आ रहे थे, अब उसके साकार होने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं. जिला प्रशासन ने नहरोई गांव के पास लगभग 130 बीघा भूमि को चिन्हित कर लिया है और जमीन खरीद के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. 

तीन दशक से ट्रांसपोर्ट नगर की जरूरत
3 मई 1997 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान हाथरस को अलीगढ़ से अलग कर स्वतंत्र जिला बनाया गया था. उसी समय मथुरा जिले की सादाबाद तहसील को भी हाथरस में शामिल किया गया. वर्तमान में जिले में चार तहसीलें हैं, लेकिन जिला बने लगभग तीन दशक बीत जाने के बावजूद कई बुनियादी सुविधाएं अब तक अधूरी हैं. इनमें सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट नगर की कमी रही है.

ट्रांसपोर्ट नगर की क्यों हो रही मांग
टीपी नगर न होने के कारण शहर की सड़कों पर भारी वाहन, ट्रक और ट्रॉलियां जगह-जगह खड़ी रहती हैं. सड़कों के किनारे मैकेनिकों की अस्थायी दुकानें लग जाती हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है.इसका सीधा असर आम लोगों की आवाजाही, व्यापार और यातायात व्यवस्था पर पड़ता है. जिले के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और आम नागरिकों की लंबे समय से मांग रही है कि शहर से बाहर एक व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए, जहां वाहनों की मरम्मत, पार्किंग और परिवहन से जुड़ी सभी गतिविधियां एक ही स्थान पर संचालित हो सकें. 

नहरोई गांव के पास 130 बीघा जमीन चिन्हित
नवीन जिलाधिकारी अतुल वत्स के कार्यभार संभालने के बाद इस दिशा में तेजी देखने को मिली है. प्रशासन ने नहरोई गांव के पास एक बड़े किसान की करीब 130 बीघा भूमि को टीपी नगर के लिए उपयुक्त माना है. जमीन खरीद की बजट स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. साथ ही संबंधित किसान से बातचीत भी चल रही है. 

शासन से मंजूरी का इंतजार
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही शासन से मंजूरी मिलती है, जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. टीपी नगर के निर्माण से न केवल शहर की सड़कों पर खड़े भारी वाहनों से निजात मिलेगी, बल्कि जाम की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी. साथ ही मैकेनिकों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को स्थायी और सुरक्षित कार्यस्थल मिल सकेगा. 

इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि नहरोई गांव में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि देखी गई है और शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. उनकी प्राथमिकता है कि हाथरस में जल्द से जल्द टीपी नगर की स्थापना हो, ताकि शहर को ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके. 

माना जा रहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो हाथरस के विकास की राह में यह परियोजना एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी.

ये भी पढ़ें: आगरा से अलीगढ़ अब ढाई घंटे नहीं, 45 मिनट में! ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में आई तेजी, 66 गांव की लगी लॉटरी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

hathras latest newshathras transport nagar

