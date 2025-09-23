अलीगढ़ में हनीट्रैप का खेल! डॉक्टर को जाल में फंसाकर वसूली, तीन महिलाएं गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2933780
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ में हनीट्रैप का खेल! डॉक्टर को जाल में फंसाकर वसूली, तीन महिलाएं गिरफ्तार

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ जिले में हनीट्रैप में फंसाने की तीन आरोपी महिलाओं और गैंग के सरगना को पुलिस ने दबोचा है. गिरफ्तार में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh news
Aligarh news

Aligarh Honeytrap Case: यूपी के अलीगढ़ जिले से हनीट्रैप का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक डॉक्टर को जाल में फंसाकर ठगी करने वाली तीन महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

क्वार्सी थाना क्षेत्र का मामला
दरअसल, थाना क्वार्सी पुलिस ने हनीट्रैप के माध्यम से एक डॉक्टर को जाल में फंसाने और उससे डेढ़ लाख रुपए की अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा कर गिरोह के सरगना व तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से वसूले 50 हजार की नकदी बरामद की है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के साथ सामने आए गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

क्या बोले एसपी सिटी?
एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि थाना जवां क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी डॉक्टर सुनील कुमार ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 20 अगस्त 2025 को उनके परिचित राम अवतार ने पार्टी का हवाला देकर शाम के समय थाना क्वार्सी क्षेत्र के एक निजी होटल में बुलाया. पार्टी के दौरान उन्हें एक महिला मिली और वह अलग ले जाकर उनसे बात करने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मुकदमे की धमकी देकर पैसे की मांग
इसी दौरान राम अवतार और उसके अन्य साथी वहां आ गए और उनके साथ बदतमीजी करते हुए कहने लगे कि तुमने महिला के साथ छेड़छाड़ की है और बलात्कार का मुकदमा लिखने की धमकी देकर 5 लाख रुपयों की मांग की. आरोपियों ने सुनील कुमार से डेढ़ लाख रुपये अवैध रूप से ले लिए और पैसों की मांग करने लगे. 

मामले में एक्टिव हुई पुलिस
पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल हनी ट्रैप, अवैध धन वसूली की धारा सहित संगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर सरगना राम अवतार व अन्य तीन महिलाओं को मंगलवार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50000 बरामद किए हैं. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करने के अलावा गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

सोनभद्र में 25-25 हजार के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

Kaushambi News:कौशांबी में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, जाली दस्तावेज़ों से पासपोर्ट बनवा विदेश में कर रहा था नौकरी

TAGS

aligarh news

Trending news

aligarh news
अलीगढ़ में हनीट्रैप का खेल! डॉक्टर को जाल में फंसाकर वसूली, तीन महिलाएं गिरफ्तार
Lalitpur news
ललितपुर में एक दिन की एसपी बनी BA की छात्रा, लोगों की समस्याओं पर लिया ताबड़तोड़ एक्शन
raja bhaiya wife
राजा भैया से अमीर हैं उनकी पत्‍नी! भानवी सिंह की दौलत और शौक देख रह जाएंगे दंग
muzaffarnagar latest news
टावर से कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा, मुजफ्फरनगर में रियल लाइफ वीरू का हाईवोल्टेज ड्रामा
kaushambi news
कौशांबी में माइक बना 'मौत', दुर्गा पूजा के दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की मौत
CAG Report 2022-2023
धामी सरकार की नीतियों और सुशासन ने बनाया रिकॉर्ड, CAG रिपोर्ट में दिखा कमाल
Kanpur News
कानपुर के इस मंदिर में खुले आसमान के नीचे विराजती हैं मां,छत बनाने पर गिर जाती है छत
jaunpur news
जौनपुर में गरजा बुलडोजर, 47 साल पुराने केस के बाद अतिक्रमण ध्वस्त, महिलाओं का हंगामा
gonda news
यूपी के इस जिले में 600 से ज्यादा शिक्षकों की सैलरी पर संकट, अब तक नहीं किया ये काम
Ghaziabad Women Police Encounter
सॉरी मैम, अब नहीं..गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा
;