Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3181904
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ में खौफनाक वारदात; भांजे ने मामा की चाकुओं से गोदकर की निर्मम हत्या, केंटीन और पैसों के विवाद में हुआ खूनी खेल

Aligarh News:  अलीगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां केंटीन और पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. क्वार्सी थाना क्षेत्र के जमालपुर इलाके में एक भांजे ने अपने ही मामा की बेरहमी से हत्या कर दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अलीगढ़ में खौफनाक वारदात; भांजे ने मामा की चाकुओं से गोदकर की निर्मम हत्या, केंटीन और पैसों के विवाद में हुआ खूनी खेल

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां केंटीन और पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. क्वार्सी थाना क्षेत्र के जमालपुर इलाके में एक भांजे ने अपने ही मामा की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से केंटीन के संचालन और पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जो आखिरकार हिंसक झगड़े में बदल गया.

चाकुओं से किया ताबड़तोड़ हमला
मिली जानकारी के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने गुस्से में आकर मामा पर चाकू से कई वार कर दिए. आरोपी ने मामा को इस कदर गोदा कि उनका शरीर छलनी हो गया. वारदात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने पेट पर भी हमला किया, जिससे आंतें बाहर निकल आईं. घटनास्थल पर ही मामा की दर्दनाक मौत हो गई.

मौके पर मची अफरा-तफरी, पुलिस पहुंची
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही क्वार्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. वहीं परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल था.

Add Zee News as a Preferred Source

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश और पैसों का विवाद है. वारदात के बाद आरोपी भांजा मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; तीन लोगों की दर्दनाक मौत!

जिंदा हूं साहब! 14 साल से सरकारी कागजों में मृत; अपने वजूद की लड़ाई लड़ने डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

aligarh news

Trending news

Sambhal bulldozer action News
संभल में आज फिर गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', सरकारी जमीन से मस्जिद हटेगी; कड़ा पहरा
Ghaziabad News
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; तीन लोगों की दर्दनाक मौत!
Basti News
जिंदा हूं साहब! कागजों में मृत; अपने वजूद की लड़ाई लड़ने डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग
Lucknow news
यूपी में नए स्टार्टअप को सरकार ने दी बड़ी छूट, इस काम से 10 साल के लिए राहत
up breaking news
UP Breaking News Live: 27 अप्रैल को पीएम आ सकते हैं वाराणसी, सीएम योगी किसान की आमदनी बढ़ाने पर करेंगे चर्चा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
up board result 2026
यूपी बोर्ड परीक्षा में बदल गया पासिंग मार्क्स? जानें छात्रों को लाने होंगे कितने अंक
Hapur Accident
हापुड़ में काल बनकर दौड़ी कार, सड़क किनारे खड़े पांच लोगों को रौंदा, तीन की मौत
Saharanpur news
शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग तेज, पूर्व विधायक ने दिया ये नया नाम
Noida Workers Protest
नोएडा श्रमिक विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान से हो रहा था ऑपरेट... पुलिस कमिश्नर का खुलासा
Keshav Prasad Maurya
सिराथू छोड़ प्रयागराज की राह पर डिप्टी सीएम, शहरी उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे केशव मौर्य?