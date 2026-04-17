अलीगढ़ में खौफनाक वारदात; भांजे ने मामा की चाकुओं से गोदकर की निर्मम हत्या, केंटीन और पैसों के विवाद में हुआ खूनी खेल

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां केंटीन और पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. क्वार्सी थाना क्षेत्र के जमालपुर इलाके में एक भांजे ने अपने ही मामा की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से केंटीन के संचालन और पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जो आखिरकार हिंसक झगड़े में बदल गया.

चाकुओं से किया ताबड़तोड़ हमला

मिली जानकारी के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने गुस्से में आकर मामा पर चाकू से कई वार कर दिए. आरोपी ने मामा को इस कदर गोदा कि उनका शरीर छलनी हो गया. वारदात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने पेट पर भी हमला किया, जिससे आंतें बाहर निकल आईं. घटनास्थल पर ही मामा की दर्दनाक मौत हो गई.

मौके पर मची अफरा-तफरी, पुलिस पहुंची

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही क्वार्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. वहीं परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल था.

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश और पैसों का विवाद है. वारदात के बाद आरोपी भांजा मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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