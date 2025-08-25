बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा, NH-34 पर ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, 50 से 60 घायल. चीत्कारों से गूंज उठा इलाका

मोहित गोमत/बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले के अरनिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. नेशनल हाईवे-34 पर घटाल गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं. ट्रैक्टर में 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद डीएम-एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

10 घायलों को बुलंदशहर जिला अस्पताल में 23 को खुर्जा में और 10 घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. मृतकों की पहचान कासगंज निवासी ईयू बाबू (40) रामबेटी (65), चांदनी (12) घनीराम (40), मोक्षी (40) शिवांश (6), योगेश (50), विनोद (45) के रूप में हुई है.

श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी ज़ोरदार टक्कर, 8 की मौत

ये हादसा बुलंदशहर थाना अरनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर घटाल गांव के पास हुआ.जानकारी के मुताबिक ट्रैकर ट्रॉली बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र स्थित घटाल गांव के पास पहुंची तभी पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्राली में टक्कर मार दी. इसमें ट्रॉली सवार सभी श्रद्धालु इधर-उधर जा गिरे. इस हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सड़क से हटाकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. ये सभी लोग कासगंज से जाहरवीर (गोगाजी) के दर्शन के लिए गोगामेड़ी राजस्थान जा रहे थे. मरने वालों में एक बच्चा और दो महिला भी शामिल हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

बहराइच में तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में 9 लोग घायल

बहराइच,जिले में तेज रफ्तार व लापरवाही दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा रही है. जिले के तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की जान चली गई. जिसमें मृतक की पहचान नही हो सकी है. वहीं अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में तीन बच्चों सहित नौ लोग घायल हो गए. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

दरगाह थाने के थोक सब्जी मंडी के सामने तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया. हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आस पास के लोगों से मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए. उसकी पहचान नहीं हो पाई . मृतक की आयु लगभग चालीस वर्ष के आस पास बताई जा रही है. पुलिस ने शव का फोटो व वीडियोग्राफी कराकर पहचान को मार्च्युरी में रखवाया गया है.

दो बाइकों में भिड़ंत, छह घायल

बहराइच,दरगाह थाने के बहराइच बलरामपुर हाईवे के अशोका गांव के पास तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई. एक बाइक पर सवार अशोका गांव निवासी प्रमोद (35) पुत्र किशोरी लाल, उसका बेटा विपत (9) गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि दूसरी बाइक पर सवार श्रावस्ती जिले के न्यू माडल थाने के रायगढ़ गुलहरिया निवासी सतीश यादव (30) पुत्र राम सूरत, रिंकू यादव (25) पुत्र राम कुमार, प्रिंस (11), अभय (7) पुत्र गण पाटनदीन घायल हो गए। प्रमोद बेटे के साथ खेत से घर आ रहा था. जबकि रिंकू मेडिकल कालेज में भर्ती भतीजी को दवा, भोजन देकर गांव जा रहे थे। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा । चिकित्सकों ने प्रमोद व विपत की हालत नाजुक बनी हुई देख प्राथमिक इलाज कर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है.

डिवाइडर से टकराई बाइक, तीन घायल

वहीं थाना हरदी क्षेत्र में बहराइच सीतापुर हाईवे के चहलारी घाट के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जिसके चलते बाइक सवार हरदी थाने के दर्जिनपुरवा निवासी फैयाज (28) पुत्र अनीश, नसीम (20) पुत्र हसनैन, शिवराज (22) पुत्र पुत्तन गंभीर रूप से घायल हो गए। नसीम चार दिनों पूर्व मुंबई से आया था। यह सभी टहलने निकले थे। घायलों को सीएचसी लाए जाने पर फैयाज व नसीम को चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। शिवराज को इलाज कर डिस्चार्ज कर दिया गया है.

ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त, बैलून खुले बचा सवार

बहराइच के रिसिया थाने के गोदनी बसाही गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने रांग साइड जाकर कार में टक्कर मार दी। जिसके चलते कार क्षतिग्रस्त हो गई. कार में सेफ्टी बैलून खुलने से शहर निवासी शैंकी सिंह बाल बाल बचे.