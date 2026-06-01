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अलीगढ़ में सरकारी गबन: जीएसटी रद्द होने के बावजूद फर्म को 50 लाख का भुगतान कैसे?

Aligarh News:  अलीगढ़ में इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यहां के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान मनोज यादव और ग्राम सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह पर सरकारी धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:49 AM IST
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अलीगढ़ में सरकारी गबन: जीएसटी रद्द होने के बावजूद फर्म को 50 लाख का भुगतान कैसे?

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बिजौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यहां के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान मनोज यादव और ग्राम सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह पर सरकारी धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से मिले आंकड़ों के अनुसार, इस पंचायत में पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई, जिसका बड़ा हिस्सा कथित रूप से फर्जी बिलों के माध्यम से डकार लिया गया है.

जीएसटी रद्द फर्म को लाखों का भुगतान
इस घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू 'जीडी कंस्ट्रक्शन' नाम की फर्म को किया गया भुगतान है. दस्तावेजों के मुताबिक, इस फर्म का जीएसटी (GST) पंजीकरण रद्द हो चुका था, इसके बावजूद इसे लगभग 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया. हैरानी की बात यह है कि मौके पर न तो कोई निर्माण कार्य हुआ है और न ही इस फर्म का कोई अस्तित्व नजर आता है. बिना किसी भौतिक सत्यापन और वैध जीएसटी नंबर के इतना बड़ा भुगतान सीधे तौर पर मिलीभगत की ओर इशारा करता है.

फर्जी बिलों और वाउचरों का जाल
जांच में पता चला है कि सरकारी धन की लूट के लिए कागजों में विकास कार्यों का जाल बुना गया. हैंडपंप लगवाने, सड़क निर्माण के लिए बालू, बदरपुर और अन्य निर्माण सामग्री की खरीद के नाम पर फर्जी बिल और वाउचर तैयार किए गए. ये फर्जी बिल न केवल इस फर्म के नाम पर हैं, बल्कि कई अन्य फर्मों के नाम का इस्तेमाल कर भी सरकारी पोर्टल पर चढ़ाए गए.

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ग्रामीणों का आरोप है कि पोर्टल पर अपलोड किए गए अधिकांश बिल पूरी तरह से फर्जी और डुप्लीकेट हैं. मौके पर जो काम हुआ ही नहीं, उसके नाम पर लाखों रुपये निकाले गए.  ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान और सचिव ने नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर अपनी जेबें भरी हैं.

प्रशासन से न्याय की गुहार
लहरा सलेमपुर के जागरूक निवासियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जो डाटा दिख रहा है, वह असलियत से कोसों दूर है. यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है, तो करोड़ों रुपये के इस घोटाले में कई और सफेदपोशों के नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल, क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि इतनी बड़ी धांधली बिना उच्चाधिकारियों की अनदेखी के संभव नहीं है.

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