उफनती नदी...सड़कों पर नाव... हजारों बीघा फसल बर्बाद, यूपी के इस जिले में बेघर हुए सैकड़ों लोग

Kasganj News/गौरव तिवारी: यूपी में इन दिनों बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. गंगा, यमुना, सरयू समेत कई नदियां उफान पर हैं. इसके चलते कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है, जिसके कारण लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं. सबसे बड़ी समस्या पशुओं के लिए खड़ी हो गई है. आपको बता दें कि कासगंज जिला भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहा है.

कासगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं. कई जगह सड़कों पर नावें चल रही हैं. हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग परेशान हैं. जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

कासगंज के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र सोरों और पटियाली हैं. पटियाली क्षेत्र के गांव मूझखेड़ा और दुर्जन नगला में पानी का स्तर काफी बढ़ जाने से सड़कों पर नावें चल रही हैं. बाढ़ की वजह से ग्रामीण सड़कों तक नहीं जा पा रहे हैं, जिस कारण प्रशासन ने नावों की व्यवस्था कराई है. बाढ़ से किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है. पशुओं के लिए चारा भी दूसरे गांवों से लाकर पहुंचाया जा रहा है.

इसी बीच, पटियाली तहसील क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव नगला जयकिशन से राशन लेने जा रहे लोगों से भरी नाव शुक्रवार सुबह पलट गई. नाव में 11 लोग सवार थे. स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कई लोग खुद तैरकर बाहर आ गए, जबकि बाकी को समय रहते बचा लिया गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए. हालांकि, गहरे पानी में डूबी नाव का अब तक पता नहीं चल पाया है.

