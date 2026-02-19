Kasganj News: फोन पर पुराने दोस्त से बातचीत बनी काल! कासगंज में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

कासगंज/गौरव तिवारी: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर शव खेत में दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है.

कब का है मामला?

जानकारी के अनुसार, 14 दिसंबर 2024 को प्रियंका की शादी रविंद्र कुमार निवासी ग्राम गंगपुर के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा कथित रूप से दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा था. 14 अप्रैल 2025 को प्रियंका के जेठ राजेश ने उसके मायके फोन कर बताया कि प्रियंका और रविंद्र काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं. इसके बाद काफी समय तक प्रियंका से संपर्क नहीं हो सका.

परिजनों द्वारा तलाश किए जाने पर भी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली. शक होने पर थाना सिकंदरपुर वैश्य में मुकदमा संख्या 26/26 धारा 61(2), 85, 140(3), 351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 18 फरवरी 2026 को थाना सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने वांछित अभियुक्त रविंद्र कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी गंगपुर को गंगपुर से सनौड़ी जाने वाले मार्ग से शाम करीब 7:30 बजे गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर उसकी पत्नी प्रियंका का सड़ा-गला शव खेत से बरामद किया गया. साथ ही उसके घर के कमरे के टांड से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की गई.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व पत्नी के अपने पुराने मित्र से फोन पर बात करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर उसने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी. इसके बाद अपने भाई राजेश और पिता छोटे लाल की मदद से शव को चादर में लपेटकर प्लास्टिक की बोरी में भरकर एक खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया. अगले दिन वह घर से फरार हो गया और परिजनों को गुमराह किया गया.

एएसपी सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है. मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

