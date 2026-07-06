/बीच रास्ते पत्नी की गोली मारकर हत्या, विवाहिता के साथ ससुराल से लौट रहा था सनकी पति; आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

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मनीष शर्मा /अलीगढ़: अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र स्थित रफीपुर सिया गांव में सोमवार सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब सात बजे की है. मृतका की पहचान 35 वर्षीय रूपवती के रूप में हुई है. हत्या के बाद आरोपी पति दिनेश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मायके से घर लौटते समय हुई वारदात
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रूपवती कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी. बताया जा रहा है कि पति दिनेश उसे वापस घर लाने के लिए गया था. इसी दौरान रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया.
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दिनेश ने अवैध तमंचे से पत्नी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. वारदात से गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
17 साल पुराना वैवाहिक संबंध, आरोपी हाल ही में जेल से छूटा
स्थानीय लोगों के मुताबिक, दिनेश और रूपवती की शादी करीब 17 वर्ष पहले हुई थी. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सात दिन पहले ही जेल से रिहा होकर घर लौटा था. हालांकि, वह किस मामले में जेल गया था, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है.
पुलिस घरेलू विवाद को हत्या की संभावित वजह मानकर जांच आगे बढ़ा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
फॉरेंसिक जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त होने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.