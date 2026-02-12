शादी से लौटते ही छिड़ा खूनी संग्राम; अलीगढ़ में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गुरुवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. शादी समारोह से लौटे पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि पति ने पहले पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. एक ही घर में दो-दो मौतों से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, दंपती किसी रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह से लौटे थे. घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया. आरोप है कि गुस्से में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी.

पुलिस को सूचित किया गया ?

बता दे कि सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों और पड़ोसियों को शक हुआ. दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे लोगों ने दोनों को मृत अवस्था में देखा तो हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई.सूचना मिलते ही अकराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची.साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

गांव में पसरा मातम ?

प्राथमिक जांच में मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके.गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक ही रात में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

