Hathras News: हाथरस में पत्नी से विवाद के बाद पति की आत्महत्या की कोशिश, भीड़ ने की पिटाई, सोशल मीडिया पर LIVE वीडियो वायरल

Hathras News/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां पर एक युवक ने जिंदगी खत्म करने के लिए खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की. युवक ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के लिए कंचना फाटक पर पहुंच गया. लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया. मौके पर मौजूद चौकस गेटमैन ने उसे समय रहते रोक लिया.

क्या है पूरा मामला?

जिले के मुरसान कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. जब पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की. मामला मथुरा–कासगंज रेलवे ट्रैक के कंचना फाटक का है. जानकारी के मुताबिक, पत्नी से विवाद के बाद युवक ट्रेन के सामने कूदकर जान देने के लिए ट्रैक पर जा पहुंचा. गेट पर तैनात गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को समय रहते बचा लिया. इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी.

पति को पिटते देख पत्नी भड़क गई और गुस्से में लोगों से अभद्रता करने लगी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है.

