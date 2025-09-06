Hathras News: हाथरस में पत्नी से विवाद के बाद पति की आत्महत्या की कोशिश, भीड़ ने की पिटाई, सोशल मीडिया पर LIVE वीडियो वायरल
Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:31 PM IST
Hathras News/सुमित कुमार:  उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  जहां पर एक युवक ने जिंदगी खत्म करने के लिए खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की. युवक ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के लिए कंचना फाटक पर पहुंच गया. लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया. मौके पर मौजूद चौकस गेटमैन ने उसे समय रहते रोक लिया.

क्या है पूरा मामला?
जिले के मुरसान कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है.  जब पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की. मामला मथुरा–कासगंज रेलवे ट्रैक के कंचना फाटक का है. जानकारी के मुताबिक, पत्नी से विवाद के बाद युवक ट्रेन के सामने कूदकर जान देने के लिए ट्रैक पर जा पहुंचा. गेट पर तैनात गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को समय रहते बचा लिया. इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी. 

पति को पिटते देख पत्नी भड़क गई और गुस्से में लोगों से अभद्रता करने लगी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

और पढे़ं:  रसायन विज्ञान के शिक्षक की प्रयोगशाला में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

 मैं इन्हीं के साथ रहूंगी... नवविवाहिता प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी, फिर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान  

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !​

 

hathras news

