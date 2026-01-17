Aligarh News: काला चश्मा, थार की राइड और इंग्लिश सॉन्ग...देवताओं को लेकर रिंकू सिंह के इस Post पर छिड़ी नई बहस

Indian Cricketer Rinku Singh News: अलीगढ़ के रहने वाले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है. दरअसल, रिंकू सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भगवान हनुमान, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की एआई जनरेटेड तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया गया है.

रिंकू सिंह के पोस्ट पर बहस

वीडियो में भगवानों को काला चश्मा लगाए थार चलाते हुए दिखाया गया है. वहीं रिंकू सिंह छक्के मारते नजर आ रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में इंग्लिश गाना चल रहा है. रिंकू सिंह द्वारा पोस्ट इस वीडियो को लेकर हंगामा शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वहीं, पोस्ट सामने आते ही फैंस के बीच बहस शुरू हो गई.

टी-20 वर्ल्ड कप में दिखाएंगे जलवा

कुछ लोग वीडियो का समर्थन कर रहे हैं, तो कई यूजर्स इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए आपत्ति जता रहे हैं. कुछ कमेंट्स में लिखा गया है कि ऐसा मज़ाक किसी और धर्म के साथ करके देखो, तो वहीं कुछ लोग इसे सामान्य मनोरंजन बता रहे हैं. आपको बता दें कि आगामी फरवरी में टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में रिंकू सिंह का चयन हुआ है.

शादी को लेकर भी सुर्खियों में रहे

आपको बता दें, इन दिनों क्रिकेटर रिंकू सिंह सुर्खियों में हैं. न सिर्फ टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर बल्कि उनकी शादी की चर्चाएं भी आम हैं. जल्द ही क्रिकेटर रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. कहा जा रहा है कि जैसे ही टी-20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, वैसे ही दोनों शादी कर लेंगे. उनके फैंस दोनों की शादी का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं.

8 जून 2025 को हुई थी सगाई

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ के एक प्रतिष्ठित होटल में हुई है. जिसमें दोनों परिवारों के साथ-साथ राजनीति और सिनेमा जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं. उसके बाद नवंबर और दिसंबर 2025 में शादी की बात कही जा रही थी, लेकिन रिंकू सिंह के व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल और प्रिया सरोज के संसद सत्र के कारण तारीख तय नहीं हुई. कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो कभी राजनीतिक जिम्मेदारियों के चलते दोनों परिवारों को इंतजार करना पड़ रहा है.

