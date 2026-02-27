Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3123986
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, लिवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे खान चंद सिंह, ICU में एडमिट थे

Rinku Singh's father passes away: क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है. वह ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती थे.  वहीं, रिंकू सिंह जिम्बाबे के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले घर वापस लौट आए.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greater noida news
Greater noida news

Rinku Singh Father Death News: भारत के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद सिंह का निधन हो गया है. वह लिवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. रिंकू सिंह के पिता आईसीयू में एडमिट थे. उनका इलाज यथार्थ अस्पताल में कई दिनों से चल रहा था. अभी हाल ही में रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़ घर लौट गए थे.

मैकेनिकल वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे रिंकू सिंह के पिता
रिंकू सिंह के पिता मैकेनिकल वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे और उन्हें निरंतर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही थी. बता दें कि रिंकू के पिता का कैंसर ट्रीटमेंट पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है.

सुपर-8 में भारत का अगला मैच चेन्नई में जिम्बाब्वे के साथ होना है. रिंकू सिंह टीम इंडिया के साथ चेन्नई गए थे, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने की सूचना पर घर वापस आ गए.  उन्होंने चेन्नई में अभ्यास सत्र में भी भाग नहीं लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

खबर अपडेट की जा रही है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rinku Singh father passes awayrinku singh father diedGreater Noida

Trending news

Rinku Singh father passes away
क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, लिवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे खान चंद सिंह
Jhansi Accident
झांसी में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक महिला की मौत,कई लोग घायल, मंदिर से लौट रहे थे सभी
uttarakhand weather update
उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ पर जाने से पहले जानें अपडेट
Gonda new BJP district president
कौन हैं गोंडा के नए BJP जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी? जनसंघ के सिपाही को मिली कमान
BJP Jila adhyaksh list
यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल, नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी, देखें पंकज चौधरी की टीम
UP News
आईआईटी कानपुर बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन हब, जापान के साथ यूपी की बड़ी साझेदारी
Mathura News
लठ्ठमार होली से पहले 'फगुआ' की धूम, सखी बनकर नंदगांव पहुंचे बरसाना के हुरियारे
UP News
रिएक्टिव नहीं.. प्रोएक्टिव यूपी! जापान में सीएम योगी ने दिखाई नई विकास रणनीति
Avimukteshwaranand
स्विमिंग पूल में अय्याशी!... अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज का गंभीर आरोप
Barabanki News
जर्मनी से बाराबंकी आई बारात! शेरवानी पहने सनरूफ से निकले दूल्हे राजा