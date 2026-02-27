क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, लिवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे खान चंद सिंह, ICU में एडमिट थे

Rinku Singh Father Death News: भारत के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद सिंह का निधन हो गया है. वह लिवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. रिंकू सिंह के पिता आईसीयू में एडमिट थे. उनका इलाज यथार्थ अस्पताल में कई दिनों से चल रहा था. अभी हाल ही में रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़ घर लौट गए थे.

मैकेनिकल वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे रिंकू सिंह के पिता

रिंकू सिंह के पिता मैकेनिकल वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे और उन्हें निरंतर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही थी. बता दें कि रिंकू के पिता का कैंसर ट्रीटमेंट पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है.

सुपर-8 में भारत का अगला मैच चेन्नई में जिम्बाब्वे के साथ होना है. रिंकू सिंह टीम इंडिया के साथ चेन्नई गए थे, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने की सूचना पर घर वापस आ गए. उन्होंने चेन्नई में अभ्यास सत्र में भी भाग नहीं लिया.

खबर अपडेट की जा रही है.

