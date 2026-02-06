Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3100191
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

हैकरों की ‘बाउंसर’ पर क्लीन बोल्ड हुए रिंकू सिंह! फेसबुक आईडी हैक, मोनेटाइजेशन की पूरी कमाई उड़ा ले गए ठग

Aligarh News:  क्रिकेटर रिंकू सिंह की आधिकारिक फेसबुक आईडी साइबर ठगों ने हैक कर ली. हैकर्स ने सिर्फ अकाउंट का एक्सेस ही नहीं छीना, बल्कि उससे होने वाली मोनेटाइजेशन इनकम को भी अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rinku Singh
Rinku Singh

Aligarh News/मनीष शर्मा: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे रिंकू सिंह इन दिनों मैदान की नहीं, बल्कि साइबर दुनिया की पिच पर जूझ रहे हैं. ओजोन सिटी गोल्ड स्टेट निवासी रिंकू सिंह की आधिकारिक फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है. हैरानी की बात यह है कि हैकर्स ने न सिर्फ अकाउंट का कंट्रोल छीना, बल्कि उससे होने वाली मोनेटाइजेशन की पूरी कमाई भी अपने बैंक खातों में डाइवर्ट कर दी.

व्यस्तता का उठाया फायदा
रिंकू सिंह के भाई सोनू सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रिंकू अपने क्रिकेट मैचों और ट्रेनिंग में बेहद व्यस्त रहते हैं. इसी व्यस्तता का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने उनकी फेसबुक आईडी में सेंधमारी कर ली. लंबे समय तक अकाउंट चेक न करने के कारण हैकर्स को बदलाव करने और नियंत्रण पाने का मौका मिल गया.

पासवर्ड बदला, लॉग-इन हुआ असफल
जब रिंकू सिंह ने कुछ समय पहले अपना फेसबुक अकाउंट लॉग-इन करने की कोशिश की, तो पासवर्ड गलत बताने लगा. कई बार प्रयास करने के बावजूद वह अकाउंट एक्सेस नहीं कर सके. यहीं से शक गहराया कि अकाउंट में अनधिकृत बदलाव किया गया है, जिसके बाद मामले की गंभीरता सामने आई.

Add Zee News as a Preferred Source

मेल आईडी और बैंक डिटेल्स में बदलाव
जांच में सामने आया कि रिंकू की फेसबुक आईडी उनकी व्यक्तिगत मेल आईडी से जुड़ी थी, जिसे बदलकर हैकर्स ने नई कॉमर्शियल मेल आईडी से लिंक कर दिया. साथ ही मोनेटाइजेशन से जुड़ी बैंक डिटेल्स भी बदल दी गईं. अब हैकर्स खुद फोटो-वीडियो अपलोड कर विज्ञापन की पूरी कमाई अपने खातों में डाल रहे हैं.

अनजान पोस्ट से हुआ खुलासा
अकाउंट से लगातार रिंकू की जानकारी के बिना पोस्ट डाली जा रही थीं. इन संदिग्ध गतिविधियों से ही उन्हें हैकिंग का अंदेशा हुआ. जब यह स्पष्ट हो गया कि अकाउंट पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर है, तब उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी और कार्रवाई की मांग की.

साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज
एसएसपी के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब संबंधित आईपी एड्रेस और बदली गई मेल आईडी को ट्रैक कर रही है. साथ ही मेटा (फेसबुक) अधिकारियों से संपर्क कर अकाउंट रिकवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. 

TAGS

aligarh newsRinku Singh

Trending news

Agra Girl Missing Case
'योगी जी मेरी बेटी वापस दिलाओ'...लापता तान्या मिश्रा की मां ने रो-रोकर लगाई गुहार
aligarh news
हैकरों की ‘बाउंसर’ पर क्लीन बोल्ड हुए रिंकू सिंह! फेसबुक आईडी हैक
kaushambi news
कौशांबी में लापरवाही ने छीनी जिंदगी! 11 हजार वोल्ट की तार से झुलसी महिला
Chandauli News
ग्राम सभा की जमीन पर ‘मेहरबानी’ पड़ी भारी, योगी सरकार का बड़ा एक्शन,3 SDM सस्पेंड
Lucknow news
चाइनीस मांझा बना मौत का फंदा; लखनऊ में दो दिन में एक की मौत,रिटायर्ड जवान घायल
up raod accident news
यूपी में सड़क हादसों का तांडव! एनएच-731 पर ट्रैक्टर–इनोवा की टक्कर, एक की मौत
UP News
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सख्ती! UP में बिना PAN अब नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री
UP Constable recruitment exam
2 घंटे में 150 सवाल,OMR आधारित होगी सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा,कुछ ऐसा होगा फॉर्मेट!
Pratapgarh love affair news
शादी कराइए, तभी उतरूंगा..गर्लफ्रेंड के प्यार में वीरू बन बैठा नाबालिग; पुलिस भी आवाक
Lucknow Municipal Headquarters
160 करोड़ की लागत से बनेगा लखनऊ नगर निगम का नया मुख्यालय; जानिए कब तक होगा तैयार