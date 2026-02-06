हैकरों की ‘बाउंसर’ पर क्लीन बोल्ड हुए रिंकू सिंह! फेसबुक आईडी हैक, मोनेटाइजेशन की पूरी कमाई उड़ा ले गए ठग

Aligarh News/मनीष शर्मा: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे रिंकू सिंह इन दिनों मैदान की नहीं, बल्कि साइबर दुनिया की पिच पर जूझ रहे हैं. ओजोन सिटी गोल्ड स्टेट निवासी रिंकू सिंह की आधिकारिक फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है. हैरानी की बात यह है कि हैकर्स ने न सिर्फ अकाउंट का कंट्रोल छीना, बल्कि उससे होने वाली मोनेटाइजेशन की पूरी कमाई भी अपने बैंक खातों में डाइवर्ट कर दी.

व्यस्तता का उठाया फायदा

रिंकू सिंह के भाई सोनू सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रिंकू अपने क्रिकेट मैचों और ट्रेनिंग में बेहद व्यस्त रहते हैं. इसी व्यस्तता का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने उनकी फेसबुक आईडी में सेंधमारी कर ली. लंबे समय तक अकाउंट चेक न करने के कारण हैकर्स को बदलाव करने और नियंत्रण पाने का मौका मिल गया.

पासवर्ड बदला, लॉग-इन हुआ असफल

जब रिंकू सिंह ने कुछ समय पहले अपना फेसबुक अकाउंट लॉग-इन करने की कोशिश की, तो पासवर्ड गलत बताने लगा. कई बार प्रयास करने के बावजूद वह अकाउंट एक्सेस नहीं कर सके. यहीं से शक गहराया कि अकाउंट में अनधिकृत बदलाव किया गया है, जिसके बाद मामले की गंभीरता सामने आई.

मेल आईडी और बैंक डिटेल्स में बदलाव

जांच में सामने आया कि रिंकू की फेसबुक आईडी उनकी व्यक्तिगत मेल आईडी से जुड़ी थी, जिसे बदलकर हैकर्स ने नई कॉमर्शियल मेल आईडी से लिंक कर दिया. साथ ही मोनेटाइजेशन से जुड़ी बैंक डिटेल्स भी बदल दी गईं. अब हैकर्स खुद फोटो-वीडियो अपलोड कर विज्ञापन की पूरी कमाई अपने खातों में डाल रहे हैं.

अनजान पोस्ट से हुआ खुलासा

अकाउंट से लगातार रिंकू की जानकारी के बिना पोस्ट डाली जा रही थीं. इन संदिग्ध गतिविधियों से ही उन्हें हैकिंग का अंदेशा हुआ. जब यह स्पष्ट हो गया कि अकाउंट पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर है, तब उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी और कार्रवाई की मांग की.

साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज

एसएसपी के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब संबंधित आईपी एड्रेस और बदली गई मेल आईडी को ट्रैक कर रही है. साथ ही मेटा (फेसबुक) अधिकारियों से संपर्क कर अकाउंट रिकवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.