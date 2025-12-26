Indian Railways Fare Hike: आज से महंगा हुआ रेल का सफर, स्लीपर से AC तक का किराया बढ़ा, जानिये आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

Indian Railways Fare Hike 2025: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. यहां ट्रेन का सफर और महंगा होने वाला है. भारतीय रेलवे ने ट्रेन का किराया बढ़ाने का अपना फैसला किया है, जो आज से लागू हो गया है. रेलवे ने साफ कर दिया है कि जो भी यात्री 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा करेगा, उसे अब पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा.

कितना महंगा हुआ ट्रेन का किराया?

भारतीय रेलवे ने जनरल, मेल एक्सप्रेस और एसी क्लास के टिकट को महंगा कर दिया है. हालांकि, लोकल ट्रेन और मासिक पास वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है. रेलवे का कहना है कि ट्रेन में किराया बढ़ोतरी बहुत सीमित रखी गई है, ताकि आम जनता पर ज्यादा बोझ न पड़े. यात्रियों को साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर अब हर किलोमीटर पर 1 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा.

एसी क्लास का बढ़ा किराया

रेलवे के मुताबिक, अगर आप मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी कैटेगरी में पहले से 2 पैसा प्रति किलोमीटर किराया ज्यादा देना पड़ेगा. जबकि, एसी क्लास में भी 2 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा हो गया है. यानी कोई यात्री 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करता है, तो उसे कुल मिलाकर 10 रुपये ज्यादा देने होंगे.

किन पर नहीं पड़ेगा असर?

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के शहरों से हर दिन अप डाउन करने वाले यात्रियों को राहत मिलने वाली है. नौकरी, पढ़ाई या छोटे काम के लिए रोज ट्रेन से सफर करने वालों को पुराने किराए पर ही टिकट मिलेगा. रेलवे का कहना है कि लोकल यानी सब अर्बन ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट के दाम नहीं बढ़ा है. जिनके पास मंथली पास है और जो रोज तय स्टेशनों के बीच सफर करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का ज्यादा किराया नहीं देना होगा.

क्यों बढ़ाया रेलवे ने किराया?

कम और मध्यम आय वाले लोगों पर बोझ न डालना रेलवे का मकसद है. दिल्ली से जिन स्टेशनों के लिए किराया नहीं बढ़ा है, उनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, पानीपत, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, रुड़की और हरिद्वार है. इन रूट्स पर जनरल टिकट का किराया पहले जैसा ही रहेगा. रेलवे का कहना है कि अब कर्मचारियों पर 1.15 लाख करोड़ रुपये तक खर्च पहुंच गया है और पेंशन पर सालाना 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. 2024-25 में रेलवे का कुल खर्च 2.63 लाख करोड़ रुपये रहा है.

