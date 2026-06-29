PF विवाद में प्रिंसिपल ने की अपने ही स्कूल के क्लर्क की हत्या, डिग्गी में शव लेकर भागते हुए गिरफ्तार

राज्य चुनें
एटा/हर्ष द्विवेदी : उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक सरकारी इंटर कॉलेज से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर कॉलेज के क्लर्क की हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह कार की डिग्गी में शव रखकर उसे ठिकाने लगाने जा रहा था. घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है.
पुराने विवाद ने लिया हिंसक रूप
जानकारी के मुताबिक जैथरा थाना क्षेत्र के कसेला गांव स्थित माधवनंद इंटर कॉलेज में कार्यरत 35 वर्षीय क्लर्क राहुल पांडेय और प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार पांडेय (58) के बीच पीएफ फंड और अन्य प्रशासनिक दस्तावेजों को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे थे. आरोप है कि इसी विवाद के चलते रविवार को छुट्टी होने के बावजूद प्रधानाचार्य ने राहुल को कॉलेज बुलाया था.
राहुल सुबह घर से जरूरी काम बताकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. परिजनों ने तलाश शुरू की तो कॉलेज परिसर में उनका बैग पड़ा मिला, जबकि उनका कोई पता नहीं चला. इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी.
डिग्गी में मिला शव, पुलिस ने रास्ते में दबोचा
इसी बीच रात में पुलिस को सूचना मिली कि लखनऊ नंबर की एक कार में शव ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर कासगंज जिले की पटियाली थाना पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका. तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से प्लास्टिक की बोरी में बंद राहुल पांडेय का शव बरामद हुआ.
पुलिस के अनुसार शव पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या कॉलेज परिसर में हुई और बाद में शव को छिपाने की कोशिश की गई.
परिवार ने लगाया साजिश का आरोप
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस वारदात में कॉलेज का एक अन्य कर्मचारी भी शामिल हो सकता है. परिवार का कहना है कि राहुल को प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या की गई. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.
पुलिस का बयान
एटा के एसपी सिटी श्वेताभ पांडेय के मुताबिक रधानाचार्य और क्लर्क के बीच पहले से विवाद चल रहा था. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की है. मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
राहुल पांडेय अपने पीछे पत्नी, दो वर्षीय बेटी, माता-पिता और भाई को छोड़ गए हैं. घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है.