बुलंदशहर मुठभेड़; खुर्जा तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू सैनी ढेर, स्वाट टीम प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मी घायल

Bulandshahr Police Encounter: बुलंदशहर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश और सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू सैनी को मार गिराया है.
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बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. खुर्जा नगर क्षेत्र में हुई एक भीषण मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश और सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू सैनी को मार गिराया है. हालांकि, इस ऑपरेशन के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में दो जांबाज पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
जानें पूरा मामला ?
दरअसल, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, स्वाट टीम और खुर्जा कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि तिहरे हत्याकांड का फरार आरोपी जीतू सैनी ढाकर रोड स्थित सिकंदरपुर के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या छिपने के इरादे से आने वाला है. सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की. खुद को घिरा देख आरोपी जीतू सैनी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.
दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्म रक्षा गोलियां चलाईं. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरा इलाका गूँज उठा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जीतू सैनी को गोलियां लगीं और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. तत्काल उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जांबाज पुलिसकर्मी हुए घायल
इस साहसिक ऑपरेशन में बदमाशों का मुकाबला करते हुए स्वाट टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम और हेड कांस्टेबल मोहित मलिक भी गोली लगने से घायल हो गए. मुठभेड़ की गंभीरता को देखते हुए दोनों घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. वर्तमान में दोनों पुलिसकर्मियों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था जीतू
बता दें कि जीतू सैनी बुलंदशहर के खुर्जा में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. इस अपराध के बाद से ही वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस विभाग की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. इस एनकाउंटर के बाद स्थानीय जनता ने राहत की सांस ली है.
पुलिस महानिरीक्षक का बयान
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बताया कि अपराधी की मंशा बेहद खतरनाक थी. पुलिस ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए न केवल इनामी अपराधी को ढेर किया, बल्कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी कामयाबी हासिल की. पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य नेटवर्क और मददगारों की तलाश में जुटी है.
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