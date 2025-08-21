Kalyan Singh 4th Death Anniversarty: उड़द की दाल के शौकीन थे 'बाबूजी', कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए कुर्बान कर दी थी CM की कुर्सी

Kalyan Singh Death Anniversarty: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज चौथी पुण्य तिथि है. कल्याण सिंह की पुण्य तिथि भारतीय जनता पार्टी (BJP) बड़े स्तर पर मना रही है. अलीगढ़ में इस मौके पर गुरुवार को हिंदू शौर्य दिवस मनाया जाएगा. तालानगरी स्थित मैदान में कार्यक्रम होगा और सीएम योगी समेत देश व प्रदेश के विभिन्न मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे. आइए जानते हैं कल्याण सिंह के बारे में कुछ बातें...

दो बार रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री-साल 1991 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कल्याण सिंह को पिछड़ों का चेहरा बनाकर राजनीति में उतरे थे. कल्याण सिंह की छवि पिछड़ों के नेता के साथ-साथ एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर मजबूत हुई. कल्याण सिंह दो बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे. वह बीजेपी के यूपी में पहले सीएम भी थे. पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसम्बर 1992 तक और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे. जब भी लोग उनसे मुलाकात करते और कोई राय लेते तो वह उनका मार्गदर्शन करते थे. हमेशा उनसे कहते थे कि सफलता के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है.

प्यार से लोग बुलाते थे 'बाबूजी'-सभी लोग कल्याण सिंह को 'बाबूजी' कहकर बुलाते थे. उनकी सादगी और ईमानदारी के सभी लोग कायल थे. उड़द की धुली दाल उन्हें बेहद पसंद थी. जब भी वह ससुराल देवापुर (संभल) आते थे, तो उड़द की दाल खास तौर से बनवाई जाती थी. सरल स्वभाव के थे कल्याण सिंह-बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत कल्याण सिंह की यादें संभल जिले के देवापुर गांव से जुड़ी हुई हैं. संभल में उनका ससुराल है. उनकी सादगी और सरल स्वभाव की चर्चा कर कल्याण सिंह को यहां लोग हमेशा याद करते हैं.

कारसेवकों पर नहीं चलने दी थीं गोलियां-कहा जाता है कि कल्याण सिंह अपनी बात स्पष्टता से रखते थे. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी उन्होंने साफ कहा था कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे, लेकिन बतौर सीएम उन्होंने ही आदेश दिया था कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलाई जाए. 6 सितंबर 1992 को जो हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने खुद ली थी और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.

अतरौली के मढ़ोली गांव में हुआ था जन्म-कल्याण सिंह का जन्म यूपी के अलीगढ़ जिले में अतरौली तहसील के मढ़ोली गांव में 5 जनवरी, 1932 में हुआ था. वहीं से राजनीति की शुरुआत कर लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तक राजनीति में एक से बढ़कर एक ऊंचा कद हासिल किया.

21 अगस्त 2021 में दुनिया को कहा अलविदा-21 अगस्त 2021 में कल्याण सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया. राम जन्मभूमि को आज जो रूप मिला है, उसके लिए संघर्ष करने वालों में से एक कल्याण सिंह भी थे. यूपी का वो सीएम जिसने 20 महीने जेल में काटे...यूं ही नहीं म‍िला हिंदुत्व की राजनीति के नायक का खिताब

