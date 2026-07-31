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अनोखी कांवड़ यात्रा: जब दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकला ये शिव भक्त, थम गईं देखने वालों की सांसें!

Unique Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कांवड़ यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. जिले के सिकंदराबाद में एक शिव भक्त अपने दांतों से भगवान शिव की प्रतिमा वाली कार को रस्सी के सहारे खींचते नजर आए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 31, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:46 AM IST
अनोखी कांवड़ यात्रा: जब दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकला ये शिव भक्त, थम गईं देखने वालों की सांसें!
Image Credit: Kanwar Yatra 2026

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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