/अनोखी कांवड़ यात्रा: जब दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकला ये शिव भक्त, थम गईं देखने वालों की सांसें!

शिव भक्ति का खुमार और दिल में श्रद्धा अपार

कार पर विराजमान भगवान शिव की प्रतिमा और नरेंद्र के अटूट संकल्प को देखकर सड़क किनारे खड़े लोगों की भीड़ थम गई. 10 जुलाई को शिव भक्त का यह कठिन और हैरतअंगेज सफर हरिद्वार की हर की पैड़ी से शुरू हुआ, जो 10 अगस्त को उनके गांव में पूरा होगा. उनके साथ इस यात्रा में उनके गांव के अन्य पांच शिव भक्त और एक 10 वर्षीय बच्चा भी चल रहा है. इस कार के आगे पंखा लगा है, वह उन्हें गर्मी में राहत पहुंचाने में मदद कर रहा है. नरेंद्र जाट के मुताबिक, उनकी कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था, दृढ़ संकल्प और गहरी श्रद्धा का प्रतीक है.