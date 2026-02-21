Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3118123
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

कासगंज में 5 मौतों से सनसनी! बंद मकान में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव

kasganj news: कासगंज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ही परिवार के पांच लोगों का शव बंद मकान में मिलने से हड़कंप मच गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 21, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कासगंज में 5 मौतों से सनसनी! बंद मकान में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव

गौरव तिवारी/कासगंज: यूपी के कासगंज से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक ही परिवार के पांच लोगों के शव बंद मकान में पड़े मिलने से हड़कंप मच गया. बताया गया कि मकान तीन दिन से बंद था. तीन दिन तक कोई हलचल नहीं दिखने पर पड़ोसियों को शक हुआ और इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर अंदर देखा तो पांच लोगों का शव ​पड़ा मिला. 

यह है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला कासगंज के थाना अमापुर क्षेत्र का है. गुप्ता एजेंसी पेट्रोल के पीछे सत्यवीर अपने परिवार सहित रहता था. सत्यवीर का मकान दो-तीन दिन से बंद था. स्थानीय लोगों ने मकान से कोई आवाज न आने पर पुलिस को सूचना दी. जानकारी के मुताबिक, सत्यवीर द्वारा बच्चों व पत्नी को विषैला पदार्थ खिलाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांचों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

वेल्डिंग का काम करता था सत्यवीर 
कासगंज पुलिस ने बताया कि सत्यवीर वेल्डिंग का काम करता था. यहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. सूचना मिलने के बाद सत्यवीर के घर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. सत्यवीर का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. वहीं, उसकी पत्नी और बच्चों का शव जमीन पर पड़ा मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है. फिलहाल जांच की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मौके पर पहुंची भारी भीड़ 
एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान सत्यवीर की पत्नी रामश्री, बेटी प्राची और आकांक्षा व बेटे गिरीश के रूप में हुई है. सत्यवीर के घर वालों को सूचना दे दी गई है. घटना के बाद भीड़ एकत्रित हो गई थी. डॉग स्क्वाइड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. टीमें जांच में जुटी हैं. 

यह भी पढ़ें : विषकन्या है क्या! हत्या की आरोपी लड़की शादीशुदा लड़के के साथ फरार, कब्रिस्तान में मिला था प्रेमी का शव

यह भी पढ़ें : लग्जरी कार में आए, सूअर चुरा कर ले गए! हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात, मालिक ने पुलिस में दर्ज कराया मामला

 

TAGS

kasganj news

Trending news

kasganj news
कासगंज में 5 मौतों से सनसनी! बंद मकान में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव
CBSE
CBSE बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही! बैंक के लॉकर में फंसा अंग्रेजी का पेपर
mathura latest news
रमण रेती में उड़ा गुलाल, महके फूल...संतों- भक्तों ने ठाकुरजी संग खेली भव्य होली
Ayodhya Weather news
यूपी में बदला मिजाज, कहीं छाए बादल, तो अयोध्या में मार्च जैसी तपिश का एहसास
Avimukteshwaranand
'अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज हो FIR'... यौन शोषण मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा आदेश
Kanpur News
कानपुर में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर शिकंजा, 12 मुकदमे दर्ज
Moradabad news
रमजान में महंगे खजूर का खेल उजागर! 30 रु. वाला खजूर मिल रहा 200 रुपये की पैकिंग में
Auraiya News
औरैया में बर्बर वारदात, 18 भेड़ों को धारदार हथियार से काट डाला, कई गंभीर घायल
Rambhadracharya
गृहयुद्ध छिड़ जाएगा... UGC के नए नियमों को लेकर रामभद्राचार्य ने सरकार को चेताया
Firozabad news
फिरोजाबाद में सजी अनोखी शादी, जर्मनी से आया दूल्हा, हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे