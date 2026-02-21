कासगंज में 5 मौतों से सनसनी! बंद मकान में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव

गौरव तिवारी/कासगंज: यूपी के कासगंज से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक ही परिवार के पांच लोगों के शव बंद मकान में पड़े मिलने से हड़कंप मच गया. बताया गया कि मकान तीन दिन से बंद था. तीन दिन तक कोई हलचल नहीं दिखने पर पड़ोसियों को शक हुआ और इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर अंदर देखा तो पांच लोगों का शव ​पड़ा मिला.

यह है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला कासगंज के थाना अमापुर क्षेत्र का है. गुप्ता एजेंसी पेट्रोल के पीछे सत्यवीर अपने परिवार सहित रहता था. सत्यवीर का मकान दो-तीन दिन से बंद था. स्थानीय लोगों ने मकान से कोई आवाज न आने पर पुलिस को सूचना दी. जानकारी के मुताबिक, सत्यवीर द्वारा बच्चों व पत्नी को विषैला पदार्थ खिलाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांचों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

वेल्डिंग का काम करता था सत्यवीर

कासगंज पुलिस ने बताया कि सत्यवीर वेल्डिंग का काम करता था. यहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. सूचना मिलने के बाद सत्यवीर के घर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. सत्यवीर का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. वहीं, उसकी पत्नी और बच्चों का शव जमीन पर पड़ा मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है. फिलहाल जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौके पर पहुंची भारी भीड़

एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान सत्यवीर की पत्नी रामश्री, बेटी प्राची और आकांक्षा व बेटे गिरीश के रूप में हुई है. सत्यवीर के घर वालों को सूचना दे दी गई है. घटना के बाद भीड़ एकत्रित हो गई थी. डॉग स्क्वाइड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. टीमें जांच में जुटी हैं.

यह भी पढ़ें : विषकन्या है क्या! हत्या की आरोपी लड़की शादीशुदा लड़के के साथ फरार, कब्रिस्तान में मिला था प्रेमी का शव

यह भी पढ़ें : लग्जरी कार में आए, सूअर चुरा कर ले गए! हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात, मालिक ने पुलिस में दर्ज कराया मामला