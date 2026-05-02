कासगंज में टीचर के निलंबन पर भड़के स्टूडेंट्स, स्कूल गेट पर जड़ा ताला, बैग टांगकर काट डाला बवाल

Kasganj School Protest: कासगंज जिले में एक स्कूल की शिक्षिका के निलंबन पर बवाल मच गया. नाराज छात्र-छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और अपने बैग गेट पर टांगकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका कहना है कि हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. उनके खिलाफ साजिश रची गई है. जब तक मैम वापस स्कूल नहीं आएंगी, तब तक हम स्कूल नहीं खुलने देंगे.
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Kasganj School Protest/ गौरव तिवारी: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक स्कूल में शिक्षिका के सस्पेंशन को लेकर छात्रों का गुस्सा देखनें को मिला है. स्कूली बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर जमकर हंगामा किया और अपनी शिक्षिका को वापस लाने की मांग पर अड़ गए. छात्रों का आरोप है कि उनकी मैडम के खिलाफ साजिश रची गई है. वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है.
बैग गेट पर टांगकर विरोध-प्रदर्शन
यह मामला जनपद कासगंज शहर के भिटोना स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है. इस स्कूल में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब स्कूल की शिक्षिका शालिनी मिश्रा के सस्पेंशन की जानकारी बच्चों को मिली. नाराज छात्र-छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और अपने बैग गेट पर टांगकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया.
क्या बोले स्टूडेंट्स?
बच्चों का कहना था कि शिक्षिका सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाती थीं और स्कूल की साफ-सफाई को लेकर भी जागरूक करती थीं. छात्रों ने कहा कि जब तक शिक्षिका की वापसी नहीं होगी, तब तक स्कूल नहीं खुलने दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों द्वारा सफाई किए जाने की तस्वीरें किसी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी थीं. इसके अलावा पोर्टल पर उपस्थिति और स्कूल में आने वाले लैब सामान को लेकर भी विवाद की चर्चा है.
हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं-छात्रा
इसी मामले में बीएसए द्वारा शिक्षिका को निलंबित किए जाने की बात सामने आ रही है. छात्रों का कहना है कि हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. उनके खिलाफ साजिश रची गई है. जब तक मैम वापस स्कूल नहीं आएंगी, तब तक हम स्कूल नहीं खुलने देंगे. एक दूसरी छात्रा ने कहा कि स्कूल हमारा मंदिर है. उसकी साफ-सफाई करना हमारा कर्तव्य है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, इसलिए हम अपने स्कूल को साफ रखते हैं.
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