भंडारे का प्रसाद बना काल! खाने पहुंचे थे सैकड़ों लोग, 215 से ज्यादा बच्चे, महिलाएं समेत बुजुर्ग पहुंचे अस्पताल

Kasganj News/गौरव तिवारी: उत्तर प्रदेश के कासगंज में भंडारे का प्रसाद खाने से 215 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग कि टीम गांव में पहुंचकर मरीजों का उपचार किया कुछ मरीजों को गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल भर्ती कराया है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल मामला जनपद कासगंज की तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव कायमपुर का है. जहां पर गांव में भंडारे का प्रसाद खाने से 215 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई सूचना मिलने पर स्वास्थ विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का उपचार किया और दवाई वितरित की कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया है. गांव में जगह जगह चारपाई पर मरीज लेते हुए है और उनको ड्रिप दी जा रही है.

खबर अपडेट की जा रही है...

