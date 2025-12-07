Advertisement
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी राजनीतिक घराने की बहू? पूर्व मंत्री रामवीर के बेटे चिरागवीर संग लेंगी 7 फेरे

Hathras News: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह के बाद अब एक और कथावचक इस बंधन में बंधने जा रही हैं. प्रदेश के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिरागवीर उपाध्याय से 9 दिसंबर को इस मशहूर कथावाचक का विवाह होगा.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:26 AM IST
Hathras News
Hathras News

Nidhi saraswat and chiragveer Wedding: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शुक्रवार को जयपुर में हरियाणा की शिप्रा शर्मा के संग सात फेरे लिए.  वहीं एक और मशहूर कथावाचिका 9 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के बड़े राजनीतिक घराने की बहू बनने जा रही हैं. उनकी शादी पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. रामवीर उपाध्याय के इकलौते बेटे चिराग के साथ होने जा रही है.

9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे 
यूपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिरागवीर उपाध्याय 9 दिसंबर को कथा वाचक निधि सारस्वत के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे.  वृंदावन के मशहूर कथा वाचक इंद्रेश के बाद किसी कथा वाचक की यह दूसरी शादी है, जो चर्चाओं में है.  7 दिसंबर से हल्दी के साथ शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी.  रविवार को गाजियाबाद स्थित आवास पर हल्दी की रस्म होगी.  नौ दिसंबर को गाजियाबाद के नायाब वेदांता फार्म्स में शादी होगी, जिसमें देश व प्रदेश की राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होंगी. शादी के बाद 11 दिसंबर को चिराग जीवन संगिनी के साथ पैतृक गांव बामौली आएंगे. 

चिराग की निधि से कहां मुलाकात हुई....
अलीगढ़ में होने वाले ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में चिरागवीर की मुलाकात निधि से हुई थी.  निधि की तरह चिरागवीर का झुकाव आध्यात्म की ओर है.  परिवार के करीबियों के अनुसार पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के इकलौते बेटे चिरागवीर व निधि सारस्वत वर्ष 2020 से एक-दूसरे को जानते हैं.  दोनों परिवारों में इस चर्चित शादी की तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं. 

कौन हैं निधि सारस्वत
मशहूर कथा वाचक और भजन गायिका निधि सारस्वत अलीगढ़ के सासनी गेट की रहने वाली हैं.  वह अपने भजन मैं राधावल्लभ की, राधारानी मेरी हैं, भजो रे मन गोविंदा आदि भजनों से ख्याति प्राप्त की है. निधि हाथरस की बहू बनने जा रही हैं. नेहा-निधि सारस्वत दोनों प्रसिद्ध युवा कथावाचिका और भजन गायिका हैं. 26 जून 1997 को जिले के उदयपुर गांव में जन्मीं निधि श्रीमद्भगवद् गीता, रामायण और भागवत कथा की प्रसिद्ध उपदेशक हैं. दोनों बहनों को 'युगल जोड़ी' के रूप में जाना जाता है.कथावाचक जया किशोरी की तरह सोशल मीडिया पर उनके काफी फॉलोवर्स हैं. निधि की शुरूआती पढ़ाई चिरंजीलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई। महज आठ वर्ष की आयु में पहली बार श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया था.

निधि को विदेशों में मिल चुका है सम्मान 
निधि को यूके संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता विद्वान पुरस्कार, लंदन के मेयर द्वारा शांति और सद्भाव पुरस्कार और भारत में राइजिंग डॉटर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है.

राजनीति में चिराग 
चिराग उपाध्याय के पिता स्व. रामवीर उपाध्याय बसपा सरकार में स्वास्थ्य, परिवहन व ऊर्जा मंत्री जैसे विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे.  पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल ब्राहाम्ण नेता के रूप में रामवीर पहचान थी.  चिराग की मां वर्तमान में हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं.

