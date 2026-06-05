अलीगढ़ का ये गांव बनेगा खेल और शिक्षा का नया केंद्र, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ खुलेगी लेखपाल पाठशाला

Aligarh: अलीगढ़ जिले के छर्रा विधानसभा क्षेत्र का गुरुसिखरन गांव जल्द ही खेल और शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान हासिल कर सकता है. यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कॉलेज और आधुनिक लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना पर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है. भूमि का चयन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और अब अंतिम स्वीकृति का इंतजार है.

विधायक की पहल से शुरू हुई बड़ी योजना

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत छर्रा विधायक ठाकुर रवींद्र पाल सिंह की पहल पर हुई. उन्होंने अक्टूबर 2025 में प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर गुरुसिखरन में खेल और शिक्षा से जुड़ी बड़ी संस्थाओं की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा था. इसके बाद शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई और संबंधित विभागों को भूमि चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए.

55 एकड़ में विकसित होगा आधुनिक परिसर

प्रस्ताव के अनुसार कुल 55 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है. इसमें लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज विकसित किए जाएंगे. यहां खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, अत्याधुनिक स्टेडियम, खेल मैदान और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के युवाओं को उच्चस्तरीय खेल प्रशिक्षण मिल सके.

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वहीं पांच एकड़ भूमि पर लेखपाल पाठशाला स्थापित करने की योजना है. इस संस्थान में राजस्व विभाग से जुड़े भावी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा के लिए आवासीय हॉस्टल भी बनाया जाएगा.

शासन की मंजूरी का इंतजार

प्रदेश सरकार के विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने अधिकारियों को भूमि चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने गुरुसिखरन में उपयुक्त भूमि का चयन कर विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया.

कोल एसडीएम महिमा के अनुसार चयनित भूमि सीडीएफ की है और उसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है. यदि शासन इस भूमि को मंजूरी दे देता है तो परियोजना का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा. इसके बाद गुरुसिखरन न केवल अलीगढ़ बल्कि प्रदेश के प्रमुख खेल और प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हो सकता है.

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