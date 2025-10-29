नगर निगम की लापरवाही से हिला अलीगढ़ का ये इलाका, 50 से ज़्यादा मकानों में आई दरारें, कई परिवारों ने छोड़ा घर

Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के बनिया पांडे इलाके में नगर निगम की लापरवाही ने लोगों का चैन-सुकून छीन लिया है. क्षेत्र में पानी की लीकेज पाइपलाइन के कारण करीब 50 से अधिक मकानों में गहरी दरारें पड़ गई हैं. हालात इतने गंभीर हैं कि कभी भी ये मकान धराशायी हो सकते हैं.

कई परिवारों ने छोड़ा घर

दरारों से दीवारें चटक चुकी हैं, फर्श उखड़ चुके हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घरों में रहने को मजबूर हैं. कई परिवारों ने डर के साए में रातें गुजारनी शुरू कर दी हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक परिवार अपने ही घरों पर ताले लगाकर अन्य इलाकों में पलायन कर चुके हैं.

कोई सुनवाई नहीं हो रही है

क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने बार-बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायतें कीं, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हम लगातार शिकायत करते रहे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई. अब घर गिरने की कगार पर हैं, बच्चों की जान को खतरा है.”

इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले भाजपा नेता अतुल राजा और नगर आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी. इसके बाद भाजपा नेताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शन के बाद अब नगर आयुक्त हरकत में आए हैं और कर्मचारियों को मौके पर भेजकर पानी की लीकेज लाइनों को दुरुस्त कराने का काम शुरू कर दिया गया है.

फिलहाल, लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है. क्या नगर निगम की यह देरी किसी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती थी?

