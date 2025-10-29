Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2980209
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

नगर निगम की लापरवाही से हिला अलीगढ़ का ये इलाका, 50 से ज़्यादा मकानों में आई दरारें, कई परिवारों ने छोड़ा घर

Aligarh News: अलीगढ़ शहर का ये इलाका इन दिनों दहशत के साए में है. नगर निगम की लापरवाही ने यहां के लोगों का चैन-सुकून छीन लिया है. बताया जा रहा है कि पानी की लीकेज पाइपलाइन के कारण इलाके के 50 से अधिक मकानों में गहरी दरारें आ गई हैं. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

leaking water pipeline caused cracks in over 50 houses
leaking water pipeline caused cracks in over 50 houses

Aligarh News/मनीष शर्मा:  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के बनिया पांडे  इलाके में नगर निगम की लापरवाही ने लोगों का चैन-सुकून छीन लिया है. क्षेत्र में पानी की लीकेज पाइपलाइन के कारण करीब 50 से अधिक मकानों में गहरी दरारें पड़ गई हैं. हालात इतने गंभीर हैं कि कभी भी ये मकान धराशायी हो सकते हैं.

कई परिवारों ने छोड़ा घर
दरारों से दीवारें चटक चुकी हैं, फर्श उखड़ चुके हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घरों में रहने को मजबूर हैं. कई परिवारों ने डर के साए में रातें गुजारनी शुरू कर दी हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक परिवार अपने ही घरों पर ताले लगाकर अन्य इलाकों में पलायन कर चुके हैं.

कोई सुनवाई नहीं हो रही है
क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने बार-बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायतें कीं, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हम लगातार शिकायत करते रहे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई. अब घर गिरने की कगार पर हैं, बच्चों की जान को खतरा है.”

Add Zee News as a Preferred Source

इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले भाजपा नेता अतुल राजा और नगर आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी. इसके बाद भाजपा नेताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शन के बाद अब नगर आयुक्त हरकत में आए हैं और कर्मचारियों को मौके पर भेजकर पानी की लीकेज लाइनों को दुरुस्त कराने का काम शुरू कर दिया गया है.

फिलहाल, लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है.  क्या नगर निगम की यह देरी किसी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती थी? 

और पढे़ं: समलैंगिक एप पर मिले, फ्लैट में लड़कों की रातभर पार्टी, अलीगढ़ के लड़के की नोएडा में मौत बनी पुलिस के लिए पहेली 

अलीगढ़ वालों के लिए GOOD NEWS! 586 टूटी-फूटी सड़कें होंगी चकाचक, ऊबड़-खाबड़ रास्तों से मिलेगी राहत

TAGS

aligarh news

Trending news

Amethi news
यूपी के इस गांव में हिंदू शव जलाते नहीं, मुस्लिमों की तरह दफनाते हैं
aligarh news
नगर निगम की लापरवाही से हिला अलीगढ़ का ये इलाका, 50 से ज़्यादा मकानों में आई दरारें
Moradabad news
मुरादाबाद में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
Chandauli News
कृभको केंद्र पर किसानों से मनमानी! खाद के साथ जबरन थमाया दूसरा उत्पाद
UP News
रैंप से लेकर साइन लैंग्वेज तक! लखनऊ के 5 सरकारी भवन बनेंगे दिव्यांग फ्रेंडली
Kanpur News
'परिवार को मारो या खुद मर जाओ..' सपना देखने के बाद दिग्गज नेता के नाती का खौफनाक कदम
Chandauli News
चंदौली में छठ पूजा के दौरान नदी में नाव पलटने से तीन किशोरों की दर्दनाक मौत
jaunpur news
युवती से गैंगरेप, सोशल मीडिया से बढ़ाई नजदीकी, जौनपुर बुलाकर किया घिनौना काम
up government news
योगी सरकार ने गन्ना किसानों को दी खुशखबरी, समर्थन मूल्य में की बंपर बढ़ोतरी
Mathura News
जीवित महापुरुष की मूर्ति बनवाना सही या गलत! प्रेमानंद महाराज ने कही बड़ी बात