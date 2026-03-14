प्यार का खौफनाक अंत, अलीगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, फिर ट्रेन से कटकर कर ली आत्महत्या

अलीगढ़/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्रेमी युवक ने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेमिका का शव एक खंडहर में नग्न अवस्था में मिला. उसके कपड़े फटे हुए थे और मुंह में अंगवस्त्र ठूंसा हुआ था.

कहां की ये घटना?

जानकारी के अनुसार, युवती का शव अकराबाद थाना क्षेत्र के नगला पूसा गांव के एक खंडहर में नग्न अवस्था में मिला. उसके कपड़े फटे हुए थे और मुंह में अंगवस्त्र ठूंसा हुआ था. परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई.

बताया जा रहा है कि मरने से पहले युवक ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने द एंड कहा. वहीं उसने फोन पर अपने भाई को भी बताया कि लड़की मर चुकी है, इसलिए वह भी आत्महत्या करने जा रहा है.युवक का शव गांधी पार्क थाना क्षेत्र के भदेसी पला रेलवे ट्रैक पर मिला. घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्रित किए.

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सीओ का बयान

सीओ छर्रा कमलेश कुमार ने बताया कि मृतक लड़की की रिश्तेदार के अनुसार वह कल घर से दवा लेने के नाम पर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. अगले दिन उसका शव गांव के खंडहर में मिला, जहां उसके कपड़े फटे हुए थे. फिलहाल अकराबाद और गांधी पार्क दोनों थानों की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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