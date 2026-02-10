अलीगढ़ में हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन; महंत राजू दास ने ओवैसी पर साधा निशाना

Aligarh News: अलीगढ़ में हाल ही में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में महंत राजू दास ने विशेष रूप से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाज और देश की एकता पर जोर दिया.
अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हाल ही में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में हिंदू समाज के संगठन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. यह कार्यक्रम संघ विचार परिवार के ने आयोजित किया गया था. सम्मेलन में महंत राजू दास ने विशेष रूप से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाज और देश की एकता पर जोर दिया.
जानिए भाषण में क्या कहां ?
दरअसल, महंत राजू दास ने अपने संबोधन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कुछ बयानों का समाज और देश पर खतरा है. उन्होंने ओवैसी को “बौद्धिक रूप से आतंकवादी” बताया और जनसंख्या बढ़ाने जैसे विवादित बयानों को राष्ट्रीय हित के खिलाफ करार दिया. महंत राजू दास ने कहा कि लोकतंत्र में केवल संख्या के आधार पर राजनीति करना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है.
हिंदू समाज के लिए संदेश
महंत राजू दास ने हिंदू समाज को भाषावाद, क्षेत्रवाद और पंथवाद से ऊपर उठकर संगठित होने को कहां. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऊंच-नीच, छुआछूत और अन्य कुरीतियों का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है. महंत ने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज को कट्टर होने की बजाय एकजुट होना चाहिए, ताकि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत भूमिका निभाई जा सके. सम्मेलन में महंत राजू दास ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि सावरकर का योगदान भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने और देश की एकता को मजबूत करने में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है.
बड़ी संख्या में उपस्थित लोग
सम्मेलन में सिर्फ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से आए स्थानीय नागरिकों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही. उपस्थित लोगों ने महंत राजू दास के संदेश का समर्थन किया और समाज में एकजुटता बढ़ाने के लिए उनके आह्वान को सराहा.
