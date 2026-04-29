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अलीगढ़ में नकली पनीर का बड़ा भंडाफोड़, 1668 किलो माल नष्ट, करीब 5 लाख रुपये का मिलावटी पनीर किया गया जब्त

 Aligarh News: अलीगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया है. इस कार्रवाई के दौरान कुल 1668 किलो मिलावटी पनीर को जब्त कर नष्ट कर दिया गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:41 PM IST
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अलीगढ़ में नकली पनीर का बड़ा भंडाफोड़, 1668 किलो माल नष्ट, करीब 5 लाख रुपये का मिलावटी पनीर किया गया जब्त

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया है. इस कार्रवाई के दौरान कुल 1668 किलो मिलावटी पनीर को जब्त कर नष्ट कर दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, बरामद पनीर की कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी गई है.

क्या है मामला ? 
यह कार्रवाई मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए एक कैंटर को रोककर उसकी तलाशी ली. जांच के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में पनीर लदा मिला, जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई.  प्रारंभिक जांच में पनीर मिलावटी पाया गया, जिसके बाद उसे तुरंत जब्त कर लिया गया. 

अमेठी भेजा जा रहा था नकली पनीर
अधिकारियों के अनुसार, यह मिलावटी पनीर गभाना क्षेत्र के सवलपुर गांव से लोड किया गया था और इसे अमेठी भेजा जा रहा था. यह पनीर एक लोडर गाड़ी के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था, जिसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया. इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का यह नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है.

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जेसीबी से गड्ढा खोदकर किया गया नष्ट
जब्त किए गए नकली पनीर को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानते हुए मौके पर ही नष्ट करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खोदा गया और पूरे पनीर को उसमें दबाकर नष्ट कर दिया गया. इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही.

कंटेनर को किया गया सीज, जांच जारी
पुलिस ने पनीर से भरे कंटेनर को भी सीज कर दिया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. यह घटना थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे की बताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मिलावट के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के प्रयास जारी रहेंगे.

यह भी पढ़ें: कब्र से निकाला गया सच… प्यार, धोखा और मौत की दर्दनाक कहानी ने हिला दिया कौशांबी
 

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