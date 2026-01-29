Advertisement
UP Road Accident: अलीगढ़ से मिर्जापुर तक दर्दनाक हादसे, कहीं सपा नेता की बेकाबू कार ने तीन लोगों को रौंदा, कहीं हेड कांस्टेबल की मौत

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जिलों से सड़क हादसे की खबरें सामने आई हैं. इन हादसों में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Jan 29, 2026, 10:07 AM IST
UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अलग-अलग जिलों में कई सड़क हादसे हुए. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों के घायल होने की खबर है. पहला हादसा अलीगढ़ अकराबाद के नानऊ गांव का है. जहां सपा से जुड़े जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार अशोक सिंह की अनियंत्रित कार ने तीन लोगों को रौंद डाला. 

हादसे में हेड कांस्टेबल विकुल देव की मौत 
हादसे के बाद कार पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में घायल तीनों लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है. दूसरी घटना संभल की है. जहां बहजोई कोतवाली क्षेत्र के रजपुरा बहजोई रोड पर तेज रफ्तार कार ने विभागीय डाक लेकर जा रहे हेड कांस्टेबल की बाइक में टक्कर मार दी. जिससे हेड कांस्टेबल विकुल देव की मौत हो गई.

फर्रुखाबाद में भयंकर सड़क हादसा
पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने मृतक सिपाही का शव पोस्टमार्टम को भेजने के बाद हादसे की जांच शुरू कर दी है. मृतक विकुल देव बिजनौर जिले के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के चक फतेह पुर गांव के रहने वाले थे. तीसरा हादसा फर्रुखाबाद में हुआ है. जहां अमृतपुर थाना क्षेत्र में फर्रुखाबाद-बदायूं स्टेट हाईवे पर वाहन स्टैंड (बस अड्डा) के पास बुधवार देर शाम को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की तेज रफ्तार टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. 

दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत
मृतक सत्यम अवस्थी (20 वर्ष) दो बहनों का इकलौता भाई था, जिसका शव देखकर उसकी मां गश खाकर गिर पड़ी. बताया जा रहा है कि अमृतपुर गांव निवासी सत्यम अवस्थी (पुत्र दिलीप) बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था, जबकि उसका चचेरा भाई शोभित अवस्थी (18 वर्ष, पुत्र तिलक राम) कक्षा 11 का छात्र था. दोनों दयानंद इंटर कॉलेज गए थे और शाम को बाइक से लौट रहे थे. राजेपुर की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक ट्रैक्टर के अगले हिस्से में फंस गई.

आरोपी ड्राइवर की तलाश में पुलिस
हादसा इतना भयावह था कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके से गुजर रहे शोभित के चचेरे बाबा रघुपाल अवस्थी ने हादसा देखा और स्थानीय लोगों को मदद के लिए पुकारा. ग्रामीणों की सहायता से घायलों को आनन-फानन में एम्बुलेंस से सीएचसी राजेपुर ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया. लोहिया अस्पताल पहुंचने पर डॉ. अभिषेक चतुर्वेदी ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर थाने ले गई है और ड्राइवर की तलाश कर रही है.

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत
वहीं,  मीरजापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के समोगरा गांव के पास बुधवार रात को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.  हाइवा और ट्रक की टक्कर के दौरान बिकना निवासी बाइक चालक 26 वर्षीय मिथलेश विश्वकर्मा पुत्र झब्बू विश्वकर्मा इसकी चपेट में आ गया. हादसा इतना भीषण था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. मृतक अपने परिवार का इकलौता पुत्र बताया जा रहा है.

ट्रक और हाइवा के बीच टक्कर
मिथलेश नकहरा से अपने गांव बिकना की ओर बाइक से जा रहा था. जैसे ही वह बिकना अंडरपास के पास पहुंचा, वहां नो-इंट्री के चलते कई घंटों से खड़ा एक हाइवा वाहन अचानक आगे बढ़ने लगा. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक और हाइवा के बीच टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में मिथलेश आ गया.

