कुत्ते के भौंकने पर आपा खो बैठा दबंग, लाइसेंसी रिवॉल्वर से भून डाला, विरोध करने पर युवक को भी किया लहूलुहान

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Aligarh Crime News/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना हरदुआगंज क्षेत्र स्थित भोजपुर गांव में कुत्ते के भौंकने को लेकर बवाल हो गया. एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से कुत्ते को गोली मार दी. जब एक युवक ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उस पर भी फायर झोंक दिया. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में हरदुआगंज पुलिस जुटी हुई है. यह घटना गुरुवार शाम की है. जानकारी के मुताबिक, विश्वप्रताप उर्फ विस्सू ने जंगल में फार्म हाउस बनाया हुआ है. गुरुवार शाम वह बाइक से फार्म हाउस जा रहा था. हरिओम शर्मा के घर के बाहर जैसे ही वह पहुंचा, वैसे ही उनका पालतू कुत्ता भौंकने लगा. जिसकी वजह से विस्सू भड़क गया और गाली देने लगा.
वारदात को अंजाम देकर भागा आरोपी
जब हरिओम के बेटे विकास ने उसे समझाने की कोशिश की तो आरोपित ने रिवॉल्वर निकाल ली. फिर उसने फायरिंग कर दी. इसका विरोध करने पर विकास के दाएं पैर में आरोपी ने गोली मार दी. कुत्ता भौंकने लगा तो आरोपी ने उसे भी गोली मार दी. जिससे कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई है. इस घटना के बाद आरोपी रिवॉल्वर लहराते हुए मौके से फरार हो गया.
पूरे भोजपुर गांव में हड़कंप और दहशत
गोली लगने से युवक लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे भोजपुर गांव में हड़कंप मच गया. इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आनन-फानन में घायल विकास शर्मा को दीनदयाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. जबकि, कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
इस घटना को लेकर थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल, सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसी हथियारों का इस तरह मामूली बातों पर दुरुपयोग होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी है.
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