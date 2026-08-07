कुत्ते के भौंकने पर आपा खो बैठा दबंग, लाइसेंसी रिवॉल्वर से भून डाला, विरोध करने पर युवक को भी किया लहूलुहान

जानिए क्या है ये पूरा मामला?

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में हरदुआगंज पुलिस जुटी हुई है. यह घटना गुरुवार शाम की है. जानकारी के मुताबिक, विश्वप्रताप उर्फ विस्सू ने जंगल में फार्म हाउस बनाया हुआ है. गुरुवार शाम वह बाइक से फार्म हाउस जा रहा था. हरिओम शर्मा के घर के बाहर जैसे ही वह पहुंचा, वैसे ही उनका पालतू कुत्ता भौंकने लगा. जिसकी वजह से विस्सू भड़क गया और गाली देने लगा.