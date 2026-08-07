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कुत्ते के भौंकने पर आपा खो बैठा दबंग, लाइसेंसी रिवॉल्वर से भून डाला, विरोध करने पर युवक को भी किया लहूलुहान

Aligarh Crime News: अलीगढ़ के भोजपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुत्ते के भौंकने पर एक शख्स इतना नाराज हुआ कि उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से कुत्ते को गोली मार दी. विरोध करने पर युवक को भी घायल कर दिया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Aug 07, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:26 AM IST
कुत्ते के भौंकने पर आपा खो बैठा दबंग, लाइसेंसी रिवॉल्वर से भून डाला, विरोध करने पर युवक को भी किया लहूलुहान
Image Credit: Aligarh Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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