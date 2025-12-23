घरवालों को काटने के लिए दौड़ा युवक! कुत्ता काटने के बाद तबीयत हुई खराब, परिजनों ने चारपाई पर बांध पाया काबू

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक युवक जिसे कुत्ते ने काट लिया था, घरवालों के काटने के लिए दौड़ा, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच गया. आनन फानन में युवक पर किसी तरह काबू पाकर उसे चारपाई पर बांधा गया.
Trending Photos
Aligarh: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक युवक जिसे कुत्ते ने काट लिया था, घरवालों के काटने के लिए दौड़ा, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच गया. आनन फानन में युवक पर किसी तरह काबू पाकर उसे चारपाई पर बांधा गया.
खबर लिखी जा रही है...
ये भी पढ़ें: अनोखा फैसला! कानपुर में पांच खूंखार कुत्तों को ‘उम्रकैद’, जानें क्यों सुनाई गई सजा?
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !