घरवालों को काटने के लिए दौड़ा युवक! कुत्ता काटने के बाद तबीयत हुई खराब, परिजनों ने चारपाई पर बांध पाया काबू

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक युवक जिसे कुत्ते ने काट लिया था, घरवालों के काटने के लिए दौड़ा, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच गया. आनन फानन में युवक पर किसी तरह काबू पाकर उसे चारपाई पर बांधा गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 23, 2025, 01:16 PM IST
Aligarh: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक युवक जिसे कुत्ते ने काट लिया था, घरवालों के काटने के लिए दौड़ा, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच गया. आनन फानन में युवक पर किसी तरह काबू पाकर उसे चारपाई पर बांधा गया. 

aligarh latest news

Trending news

