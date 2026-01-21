Advertisement
हाथरस में गत्ता फैक्ट्री और गोदाम में लगी भीषण आग! लाखों का हुआ नुकसान

Hathras News: हाथरस में आज सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गत्ता फैक्ट्री और उससे जुड़े गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:00 PM IST
हाथरस में गत्ता फैक्ट्री और गोदाम में लगी भीषण आग! लाखों का हुआ नुकसान

हाथरस न्यूज/सुमित कुमार : उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गत्ता फैक्ट्री और उससे जुड़े गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया. आसमान में उठते काले धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगे, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, हाथरस जनपद के थाना हाथरस गेट क्षेत्र अंतर्गत गांव भगवंतपुर में फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्ता, कागज और अन्य ज्वलनशील कच्चा माल रखा हुआ था. आग लगते ही तेजी से फैलती लपटों ने देखते ही देखते लाखों रुपये के तैयार माल और कच्चे स्टॉक को जलाकर राख कर दिया.घटना की सूचना मिलते ही फैक्ट्री स्वामी तरुण शर्मा मौके पर पहुंचे. उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जमा हो गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. ग्रामीणों ने बाल्टियों और पानी के अन्य सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के आगे सभी प्रयास नाकाम साबित हुए.

दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं 
बताया जा रहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.हालांकि, फैक्ट्री परिसर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. आग पर काबू पाने के लिए फैक्ट्री की दीवारें तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा, ताकि आग के केंद्र तक पानी पहुंचाया जा सके.

कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पाइ  
जानकारी के अनुसार, लगभग पांच घंटे की लगातार और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. इस दौरान आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित किया गया, ताकि आग अन्य इमारतों तक न फैल सके. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी भारी बताया जा रहा है.

शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी ?
फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. संबंधित विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं. घटना के बाद से गांव भगवंतपुर में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग इस बड़े हादसे से स्तब्ध हैं.

यह भी पढ़ें: Prayagraj Magh Mela 2026: 'सत्ता हमेशा नहीं रहती...', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद का बड़ा बयान
 

TAGS

hathras news

Trending news

jalaun news
