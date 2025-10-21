Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2969741
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन बाइक जलकर खाक, लाखों का नुकसान

Aligarh News: अलीगढ़ से दिपावली के दिन एक परिवार की खुशियों में ग्रहण लग गया. जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते शोरूम में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh Fire News
Aligarh Fire News

Aligarh Fire News/ मनीष शर्मा:  उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले में ऑटोमोबाइल्स शोरूम में दिपावली की शाम शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  विजयगढ़ थाना क्षेत्र के सासनी मार्ग स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी ऑटोमोबाइल्स की बताई जा रही है. आग लगने के दौरान शोरूम बंद था. आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो शोर मचाया और तत्काल शोरूम मालिक राहुल कुमार राणा को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर समय से नहीं पहुंच सकी.

इस हादसे में करीब आधा दर्जन नई बाइकें, नगदी, दस्तावेज़ और अन्य सामान जलकर राख हो गए. अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 35 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल शोरूम मालिक ने बताया कि यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जिससे भारी नुकसान हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं;  अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

aligarh news

Trending news

aligarh news
अलीगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन बाइक जलकर खाक, लाखों का नुकसान
Agra News
दिवाली की खुशियां मातम में बदली! आगरा में बुजुर्ग महिला की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या
Sonbhadra News
घर वालों ने दिवाली की मांग नहीं की पूरी तो टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने रखी ये शर्त
Govardhan 2025
इस पर्वत की परिक्रमा करने पर मिलता है 4 धाम का पुण्य,श्रीकृष्ण ने दिखाई थीं लीलाएं!
aligarh news
अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल
Rishikesh news
ऋषिकेश कुंभ में इस बार नहीं दिखेगा एक भी बिजली तार,अंडरग्राउंड होंगी बिजली लाइन
Azamgarh news
भंडारे का खाना खाने पर भिड़े दो पक्ष, युवक की मौत, मातम में बदलीं दिवाली की खुशियां
kanpur Dehat
कानपुर देहात में दिवाली पर युवक को उतारा मौत के घाट,पटाखों की गूंज में गूंजी गोलियां
Basti News
'मौत' के मुंह से वापस लौटे तीन शख्स, हवा में तीन बार घूमकर पहिए पर खड़ी हुई कार
Lucknow latest news
अंबेडकर स्मार्क में कर सकेंगे अब सुबह की सैर, वो भी फ्री, पार्क खुलने का समय भी बदला