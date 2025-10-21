अलीगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन बाइक जलकर खाक, लाखों का नुकसान

Aligarh News: अलीगढ़ से दिपावली के दिन एक परिवार की खुशियों में ग्रहण लग गया. जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते शोरूम में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया.
Trending Photos
Aligarh Fire News/ मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले में ऑटोमोबाइल्स शोरूम में दिपावली की शाम शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना विजयगढ़ थाना क्षेत्र के सासनी मार्ग स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी ऑटोमोबाइल्स की बताई जा रही है. आग लगने के दौरान शोरूम बंद था. आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो शोर मचाया और तत्काल शोरूम मालिक राहुल कुमार राणा को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर समय से नहीं पहुंच सकी.
इस हादसे में करीब आधा दर्जन नई बाइकें, नगदी, दस्तावेज़ और अन्य सामान जलकर राख हो गए. अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 35 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल शोरूम मालिक ने बताया कि यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जिससे भारी नुकसान हुआ है.
और पढे़ं; अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !